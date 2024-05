Em jogos isolados em Ibaté, Zé Bebeu e Mulekes na Vila vencem pela Champions Cup

Festa dentro e fora do gramado: torcida do Zé Bebeu faz a festa na goleada da equipe pela Champions Cup - Crédito: Divulgação

Em uma noite diferenciada, a bola rolou pela fase de classificação da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. Em jogos isolados pelas séries ouro e prata, o estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, ganhou um colorido todo especial. A praça esportiva ficou repleta de torcedores que prestigiaram as duas partidas de futebol amador.

No primeiro jogo, pela 10ª rodada do grupo B da série Prata, o líder Mulekes da Vila, do Encanto do Planalto manteve a ponta e conquistou mais uma importante vitória, indo a 25 pontos.

A equipe ibateense fez 1 a 0 no Pakabá em uma partida marcada por equilíbrio. O time são-carlense mostrou força e deixou claro que é um dos candidatos ao título da competição. Está em segundo lugar com 19 pontos.

No jogo de fundo da rodada dupla, um clássico do Grande Aracy em terra ibateense. Pela nona rodada da série Ouro, o Zé Bebeu, em noite inspirada, não deu chances para o Pé na Porta e aplicou uma goleada de 5 a 0. A equipe vencedora, com os três pontos, foi a 15 pontos e assumiu a 7ª colocação, dando um passo importante para a classificação à segunda fase.

Já o Pé na Porta se complicou. Com a derrota, a equipe se manteve na 10ª posição com 9 pontos e para sonhar com a vaga às quartas de final, não pode mais perder e ainda torcer por combinação de resultados de outras equipes.

