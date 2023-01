Em abril a bola deve rolar pelos campeonatos da Liga São-carlense

Em 2022, o Gonzaga levantou a taça de campeão amador de São Carlos - Crédito: Divulgação

No primeiro sábado de abril deste ano, dia 1, a bola começa a rolar pelo Campeonato Cinquentinha. Será o primeiro torneio oficial promovido pela Liga São-carlense de Futebol. A informação foi passada pelo presidente da entidade, Tiago Herculano Batista Costa, que tem como secretária, Jéssica da Costa Garcia.

Em entrevista ao São Carlos Agora na manhã deste domingo, 15, o dirigente disse que já estão confirmados para este ano quatro campeonatos que irão reunir jogadores a partir dos 16 anos.

Estão programados o Campeonato Amador que deverá ter 18 times e a previsão de 140 jogos. A rodada inaugural está prevista para o dia 6 de agosto.

O Campeonato Varzeano irá reunir 32 equipes e 160 jogos com a primeira rodada devendo ocorrer no dia 2 de abril. A LSF promoverá ainda o Campeonato Veterano (início dia 5 de agosto) e o Cinquentinha (começa dia 1º de abril). Cada torneio deverá ter 16 times e a previsão de 64 jogos cada.

Ainda de acordo com a Liga, as rodadas do Amador e do Varzeano ocorrem aos domingos. Já o Veterano e Cinquentinha, nas tardes de sábado. Caso não ocorra imprevistos, somando os quatro campeonatos, deverão ocorrer 428 jogos em 2023.

Tiago alertou ainda que, dependendo de ajustes, a Liga São-carlense pode promover ainda um campeonato júnior e a Copa São Carlos. “Mas estas ainda estão em estudos”, antecipou.

“O ambiente competitivo pode gerar ansiedade e preocupação que afeta os processos psicofisiológicos do atleta e podem diminuir seu rendimento. Certamente já ouvimos dizer que um jogador teve sintomas de ansiedade como coração acelerado, boca seca, frio na barriga, “suor frio” ou dificuldade de concentração. Os jogos não são necessariamente ligados à atividade física, podendo envolver apenas estratégia e raciocínio, como jogos de cartas ou jogos de tabuleiro. Porém, alguns esportes podem ser considerados jogos, quando realizados para fins lúdicos e de forma amadora, como o futebol de rua, ou “pelada”, relatou Tiago a respeito das competições amadoras da LSF.

DISCIPLINA SEVERA

Em 2022, devido a atos de indisciplina de atletas e equipes, a LSF se viu obrigada a cumprir o regulamento e banir associações e jogadores que cometeram atos violentos durante partidas oficiais.

De acordo com Tiago, a disciplina continuará severa na Liga e de acordo com ele, os casos referentes as infrações disciplinares e competições definidas no CBJD e regulamentos das entidades de administração do desporto (artigo 50 da lei Pelé) serão julgados e processados com rigor.

“Agressão a arbitragem fará com que time e atletas sejam penalizados e suspensos por três anos dos torneios promovidos pela Liga”, disse. “Quando um jogador comete algum tipo de indisciplina deverá ser enquadrado e analisado caso a caso. Decidir se o ato foi ou não de indisciplina e também se foi grave ou não”, finalizou.

OS TORNEIOS JÁ PROGRAMADOS PELA LSF

Amador

Expectativa: 18 equipes divididas em dois grupos com nove cada.

Forma de disputa proposta: primeira fase classificatória, quartas, semifinal e final.

Quantidade de jogos: 140.

Congresso técnico: 5 de maio

Início: 6 de agosto

Término: 29 de novembro

Varzeano

Expectativa: 32 equipes divididas em dois grupos com 16 cada.

Forma de disputa proposta: primeira fase classificatória, quartas, semifinal e final.

Quantidade de Jogos: 160.

Congresso técnico: 17 de fevereiro

Início: 2 de abril

Término: 30 de julho

Veterano

Expectativa: 16 equipes divididas em dois grupos com oito cada.

Forma de disputa proposta: primeira fase classificatória, quartas, semifinal e final.

Quantidade de Jogos: 64

Congresso Técnico: 17 de fevereiro

Início: 5 de agosto

Término: 29 de novembro

Cinquentinha

Expectativa: 16 equipes divididas em dois grupo de oito equipes.

Forma de disputa proposta: primeira fase classificatória, quartas, semifinal e final.

Quantidade de Jogos: 64.

Congresso Técnico: 17 de fevereiro

Início: 1 de abril

Término: 29 de julho

