Divulgada a data da abertura das inscrições para seletiva de futebol feminino sub-17

Luisão será o palco das seletivas sub17 em 2023 - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou a data da abertura das inscrições para a 4ª peneira de futebol feminino sub-17 em todo o Estado de São Paulo. Neste ano, as avaliações técnicas acontecem na capital paulista e em São Carlos, única cidade-sede em todo o interior por conta de uma parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura.

De acordo com o comunicado da FPF, as inscrições para a seletiva em São Carlos será no período de 20 março até 10 de abril, com o processo avaliativo acontecendo nos dias 15 e 16 de abril no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o “Luisão”. As inscrições devem obrigatoriamente ser feitas pelo link: https://seletiva.fpf.org.br/cursos.

Por se tratar de uma peneira sub-17, poderão se inscrever atletas nascidas nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, desde que já tenham ao menos 12 anos completos no dia da avaliação.

Esta será a primeira vez que São Carlos será sede do evento, que anualmente é realizado pela FPF.

