Diretoria da LSF anuncia renúncia após dois anos de mandato

Parte dos diretores que renunciaram aos cargos na Liga São-carlense de Futebol - Crédito: Divulgação

CNPJ negativado em instituições financeiras devido às dívidas impagáveis contraídas por outras administrações, fez com que a atual diretoria da Liga São-carlense de Futebol (LSF) encabeçada pelo presidente Tiago Herculano Batista Costa apresentasse nesta quarta-feira, 22, uma carta de renúncia. Os demais membros de sua gestão acompanharam a decisão.

A atual diretoria assumiu a LSF no dia 16 de julho de 2021. Foram dois anos e três meses de mandato. “No meu período, o trabalho saiu maravilhoso e adquirimos muitas experiências com o futebol amador de São Carlos”, ressaltou Tiago. “Deixo o cargo livre para quem quiser assumir”, emendou o ex-dirigente.

Na carta onde anuncia a saída de todo o grupo que estava à frente da entidade que comanda o futebol amador são-carlense, Tiago explicou que os esforços foram grandes, mas a liga sobrevivia basicamente de patrocinadores para que pudessem ser realizados os campeonatos. Porém, “as dívidas são impagáveis”.

O ANÚNCIO

Abaixo, a íntegra do comunicado onde é anunciada a renúncia de todos os membros, bem como o nome daqueles que deixaram seus respectivos cargos:

“COMUNICADO

“A presidência LIGA SÃO-CARLENSE DE FUTEBOL - LSF e seus membros da diretoria subscritos abaixo, gestão de 16/Julho/2.021 até 22/Março/2.023, comunica por meio deste, a todas diretorias das equipes filiadas na LSF, bem como a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA DE SÃO CARLOS, ESTADO DE SÃO PAULO, os torcedores e a quem interessar, renuncia aos cargos que exercem a partir desta data.

“Não foram poucos os esforços empenhados para fazer a LIGA SÃOCARLENSE DE FUTEBOL - LSF, instituição privada de utilidade pública, retomar sua grandeza de tempos passados, porém, o não poder estabelecer convênios com a administração pública da área de esportes e também com empresas privadas como patrocinadoras no uso das Leis de incentivo ao esporte, por estar com seu CNPJ negativado nas instituições financeiras devido as dívidas impagáveis contraídas por outras administrações passadas, permanecendo apenas com patrocinadores pontuais para promoção das competições, acabou por inviabilizar a continuidade do bom trabalho que vínhamos realizando.

“Agradecemos a todos e a todas que ao longo dessa gestão cooperaram e se dedicaram pelo nosso grandioso futebol amador, e com a certeza que contribuiremos da melhor forma em nossas atividades pelo futebol de São Carlos e próximas diretorias.

“S.Carlos,22/03/2023.

“Assinam:

PRESIDENTE: Tiago Herculano Batista Costa

VICE-PRESIDENTE: Valdemir Donizete de Lima

SECRETARIA GERAL: Jessica da Costa Garcia

PRIMEIRO SECRETÁRIO: Robert Paine Dias Lima

SEGUNDO SECRETÁRIO: Jhonatan Henrique Lopes

PRIMEIRA TESOUREIRA: Suellen Tais da Silva

SEGUNDO TESOUREIRO: William Dos Santos Romero

DIRETOR DE MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS: Clodoaldo Soares de Freitas

DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO: Everson Thiago Moreira

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARBITROS: Rinaldo Gomes da Silva

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE REGISTROS: Antonia Efigenia Paulo de Lima

PROCURADORES/PROCURADOR EFETIVO: Júlio Roberto Cardoso

PROCURADORES/PROCURADOR SUPLENTE: Flávio Augusto Alves Dos Santos

MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL: Wilson Gini

MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL: Luíz Guilherme Esperança de Abreu

MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL: Jefferson Roberto da Costa Rosa

MEMBROS SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL: Rone Correia

MEMBROS SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL: Celso Ricardo Carneiro Pio

MEMBROS SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL: Antônio Machado

