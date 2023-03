Derrota tira São Carlos das semifinais da Superliga B

São Carlos tem que vencer Taubaté para não correr risco de rebaixamento - Crédito: Miltinho Marchetti

Em partida válida pela penúltima rodada da fase de classificação da Superliga B de vôlei feminino, São Carlos foi derrotada pelo Recife Vôlei, por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/16 e 25/23. O duelo aconteceu no ginásio municipal de esportes “Geraldão”, na capital pernambucana.

Com a derrota, a equipe são-carlense fica fora das semifinais da competição e agora terá que vencer o Taubaté Vôlei, em casa, para não correr o risco de rebaixamento. Na última rodada, o duelo acontece sábado, 11, com início às 19h30, no ginásio municipal de esportes “Milton Olaio Filho”, em São Carlos.

Não foi um resultado esperado. Uma vitória no Nordeste deixaria a equipe do técnico Alexandre Pan com chances de se classificar. Se vencesse, São Carlos somaria 13 pontos, um atrás do Mackenzie com 14 – em quarto lugar –, que irá encarar o invicto Bradesco Esportes, líder do campeonato, em Osasco na última rodada.

No entanto, com apenas 10 pontos (três vitórias e cinco derrotas), São Carlos necessita vencer no sábado para não correr o risco de rebaixamento.

São Carlos jogou com: Bia Martins (levantadora), Débora Tavares (oposta), Estér (ponteira/oposta), Gabizinha (ponteira), Isabelinha (líbero), Jé Dantas (ponteira), Larissa (central), Laryssa (ponteira), Luana (levantadora), Manú (central), Paloma (ponteira), Sabrina (ponteira/oposta) e Víh (central). Técnico: Alexandre Pan.

