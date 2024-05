Derrota complica o São Geraldo no Interno da Faber

SIGA O SCA NO

Em uma partida bem disputada, o Race Lafe venceu e assumiu a ponta na Faber - Crédito: Divulgação

A má campanha na fase de classificação, complicou a vida do São Geraldo Tintas no Campeonato Interno Clube Faber-Castell. Na manhã deste domingo, 5, pela 8ª rodada da fase de classificação, no Cedrinho, a equipe conheceu mais um resultado negativo e está praticamente eliminado da competição.

Por outro lado, o campeonato tem dois novos líderes, com a mesma pontuação (13 pontos): Tiquinho/Vagão Maq e Race Life.

Derrota amarga

São Geraldo e Race Life era um encontro importante para ambas equipes. O Race Life com a vitória poderia chegar a liderança e o São Geraldo Tintas, se voltasse a perder poderia ficar cada vez mais longe do G4.

No primeiro tempo entrando como fome de gol e determinada a vencer o Race Life 3 a 0 com Luiz, Norcia e Vitor e perderam ainda, chances para ampliar, já que o São Geraldo não se encontrava em campo. Mas no final da primeira etapa Elton diminuiu o prejuízo.

No segundo tempo, o São Geraldo foi ao ataque e o atacante Rodrigo chegou a fazer o segundo gol e logo em seguida teve a chance do empate, mas desperdiçou.

Com isso, o Race Life manteve o placar a seu favor e garantiu não somente três pontos, mas também a liderança do campeonato.

Resultados

Pão de Queijo 3 x 0 WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet

São Geraldo Tintas 2 x 3 Race Life

Top Real 1 x 3 Tiquinho/Vagão Maq

