Deportivo Sanka empata em amistoso preparatório

A equipe de futsal do Deportivo Sanka abriu oficialmente a temporada 2023. Em um amistoso realizado na noite de quarta-feira, 8, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, empatou em 2 a 2 com o AA Cristo Redentor de Ribeirão Preto. Os gols do Leão foram marcados por Malony e Gustavo.

A partida foi considerada de bom nível técnico e o time são-carlense abriu 2 a 0 na etapa inicial. Mas no sendo tempo o adversário foi mais eficiente e chegou ao empate.

A equipe são-carlense estará em ação novamente na próxima quarta-feira, 15. No ginásio municipal de esportes da Redenção, recebe a visita do Bocaina a partir das 20h em mais um jogo preparatório.

