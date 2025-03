Corinthians sob pressÃ£o e Santos em alta decidem vaga para a final do PaulistÃ£o

Neymar está confirmado para o clássico na Neo Química: Santos em alta e Timão pressionado - Crédito: Bruno Vaz/Santos FC

Sem favoritismo, mas um clássico que promete mexer com o emocional não apenas dos jogadores, mas, principalmente, dos torcedores. Assim será o ‘mata’ da semifinal do Paulistão. A partir das 18h30 deste domingo, 9, será conhecido o primeiro finalista na Neo Química Arena, com o pressionado Corinthians recebendo a visita do ascendente Santos. Caso a partida termine empatada, o classificado sairá da cobrança de penalidades máximas.

O Timão está pressionado, principalmente após a humilhante goleada sofrida em Guayaquil, quando perdeu para o Barcelona por 3 a 0 pelo jogo de ida da pré-Libertadores. Se sofrer um novo tropeço no Paulistão, o técnico Ramon Diaz estará com a ‘corda no pescoço’, já que uma eliminação precoce no torneio sul-americano poderá significar a sua demissão.

Já o Santos navega em “céu de brigadeiro”. Após a chegada de Neymar e sua melhora física, o clube praiano cresceu de rendimento. Chega ainda mais animado com a convocação do “príncipe” para a seleção brasileira.

Para não passar por uma nova decepção, Ramon Díaz deve mandar a campo a equipe titular e não preservar nenhum atleta. Por exemplo José Martínez que se recupera de lesão, deve estar à disposição. Até mesmo Raniele. Ele avançou em sua recuperação e é dúvida. Mas pode ser escalado.

Pelo lado do Santos, o técnico Pedro Caixinha terá força máxima. A equipe trabalhou durante a semana e a perspectiva é que o Peixe chegue animado e tente surpreender o Timão em sua casa. Na fase de classificação, as duas equipes jogaram na Neo Química e o Corinthians levou a melhor e venceu por 2 a 1.

Leia Também