Copa SP: Jogo entre Botafogo-RJ e RB Bragantino será em São Carlos

Torcida no estádio do Luisão -

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a partida entre Botafogo-RJ e RB Bragantino, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, será em São Carlos. O jogo acontecerá no Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira “Luisão” já neste domingo (15/01), às 12h45, com entrada aberta ao público.

Será o oitavo jogo da competição em São Carlos que, ontem (13/01), assistiu ao triunfo do próprio Bragantino contra o São Carlos FC, por 5 a 0. Apesar de poder realizar o confronto da terceira fase em outras cidades, a FPF considerou a estrutura são-carlense para abrigar as duas equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro em um duelo que vale vaga nas oitavas de final.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é realizada no Estádio Luisão por iniciativa da Prefeitura Municipal de São Carlos, onde costumeiramente a torcida comparece em peso para acompanhar os jogos. A entrada é sempre gratuita, com portões abertos a partir de 1h30 antes do início da partida.

