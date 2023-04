Copa Evangélica tem mais quatro times classificados

No “dérbi” das quadrangulares, São José venceu o Tangará e avançou - Crédito: Gustavo Curvelo

A quarta e penúltima rodada da primeira fase da Copa Evangélica de Futebol Society premiou mais quatro equipes com classificações para as quartas de final e, agora, restam apenas duas vagas em aberto. Os jogos aconteceram neste domingo (2), na Mult Sport – Unidade Shopping.

Pelo Grupo A, a Quadrangular São José se garantiu na próxima fase com a vitória por 5 a 2 diante da Quadrangular Tangará. Da mesma forma, a Conquistando Nações igualmente avançou ao derrotar a Comunidade Profética Cristã por 6 a 4. Com os resultados, a AD Planalto Paraíso, que folgou na rodada, também carimbou sua presença no estágio seguinte da competição.

Enquanto isso, no Grupo B, a Adventista São José confirmou sua vaga ao vencer a Obra da Restauração por 12 a 1 e, no jogo entre líderes e já classificadas, a Quem Procura Acha fez 6 a 3 na Bola de Neve e assumiu a primeira posição da chave.

Com a folga de Páscoa na próxima semana, a Copa Evangélica de Futebol Society tem sua quinta e última rodada da primeira fase sendo realizada no domingo (16). Classificadas, Quem Procura Acha e Adventista São José disputam posição às 13h na Quadra 5 e, no mesmo local, Pentecostal Fonte do Céu e Obra da Restauração decidem uma das vagas restantes às 14h. Já na Quadra 4, a Comunidade Profética Cristã precisa vencer a Quadrangular São José às 13h para avançar, ao passo que, às 14h, AD Planalto Paraíso e Conquistando Nações medem forças.

Acompanhe a classificação:

Grupo A:

EQUIPE PTS CV/CA SG GM GS 1- Quadrangular São José 9 0/3 13 22 9 2- AD Planalto Paraíso 6 0/1 3 12 9 3- Conquistando Nações 6 0/3 1 16 15 4- Quadrangular Tangará 3 0/4 -13 8 21 5- Comunidade Profética Cristã 0 0/2 -4 10 14

PTS – pontos; CV – cartões vermelhos; CA – cartões amarelos; SG – saldo de gols; GM – gols marcados; GS – gols sofridos

Grupo B:

EQUIPE PTS CV/CA SG GM GS 1- Quem Procura Acha 9 0/1 17 24 7 2- Bola de Neve 9 1/1 9 19 10 3- Adventista São José 6 0/3 15 23 8 4- Obra da Restauração 0 0/0 -26 3 29 5- Pentecostal Fonte do Céu 0 0/2 -15 4 19

PTS – pontos; CV – cartões vermelhos; CA – cartões amarelos; SG – saldo de gols; GM – gols marcados; GS – gols sofridos

