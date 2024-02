Contra a Penapolense, Grêmio completa 100 jogos oficiais

Emerson: “Acredito que será um jogo festivo sim, mas apenas na parte de fora, com o apoio da nossa torcida” - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Entre os primeiros colocados do Campeonato Paulista da Série A4 com 10 pontos, o Grêmio São-carlense chega em um momento especial na sexta rodada da fase de classificação. Nesta quarta-feira, 21, a partir das 19h, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, encara o Penapolense.

A princípio, a meta é vencer, somar mais três pontos, tentar buscar novamente a ponta e seguir com a meta de conquistar o quanto antes, a classificação para a segunda fase.

Porém, um detalhe entra para a história esportiva do Lobo da Central. Será realizada a 100ª partida oficial.Fundado em 2016, o Grêmio participou dos Campeonatos Paulistas profissionais em 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (atual). Até aqui são 99 jogos com 38 vitórias, 27 empates e 34 derrotas. O ataque já marcou 107 vezes e a defesa sofreu 120 gols.

Neste período, este jovem Lobo está uivando alto no Paulista. Em 2022 e 2023 ficou a um jogo do sonhado acesso e este ano um trabalho diferenciado foi feito para que a meta seja atingida.

Mas enquanto isso não acontece, dois jogos que marcaram a história do clube em estaduais. No dia 6 de maio de 2018, um jogo marcante: Grêmio 2 x 0 Brasilis, gols de João Paulo e Luciano. Esta partida marcou a primeira vitória da equipe em jogos profissionais. Outro jogo considerado histórico pelo clube aconteceu no dia 18 de outubro de 2020: Matonense 1 x 2 Grêmio, gols de Wesley e Rodolfo. Esta partida marcou a primeira vitória da equipe como visitante e o início da gestão profissional no clube.

Na história do Lobo

Nestes anos de profissionalismo, a “matilha” gremista teve muitos lobos. Mas o São Carlos Agora dois em especial. Um deles, o fisiologista Jeferson Teixeira, que acompanha toda a trajetória da equipe, desde o início da sua caminhada profissional e possui sete anos de casa. Uma joia que ficará para a história do clube.

Dentro de campo, o destaque é Emerson, atacante de 24 anos, natural de Alvorada-RS e chegou ao clube em 2022. Participou das duas campanhas que levaram aos jogos do ‘quase’ acesso. Ele tem 27 partidas e 4 gols. Passou por clubes como Barra/SC e Camboriú-SC. Ele, inclusive, foi o responsável direto pelos três pontos contra o Rio Branco de Americana, pela quarta rodada, ao anotar o gol da vitória aos 47 minutos da etapa final.

Por ser o “mais velho de casa”, a reportagem do portal entrevistou o atacante que não escondeu a emoção, mas afirmou encarar a partida contra a Penapolense, festiva ou não, com seriedade, sendo que a meta é conquistar os três pontos e continuar a expressiva campanha gremista na A4.

A entrevista

São Carlos Agora - Por você ser o “mais velho de casa”, qual o significado desta partida para a história do clube?

Emerson - Por ser o mais velho de casa, sei do significado da partida. Mais um jogo bom, difícil e como sempre encarado como todos os outros. Então mais um que entra pra história do clube.

SCA - Encarando o Penapolense em casa, acredita em um jogo festivo? Ou será ainda mais para deixar uma marca positiva na história do clube.

Emerson - Acredito que será um jogo festivo sim, mas apenas na parte de fora, com o apoio da nossa torcida. Dentro de campo será mais um jogo disputado e vamos buscar um resultado positivo para ficar na história do clube.

SCA - Até aqui a campanha do Grêmio surpreende?

Emerson - Acho que não surpreende. Desde as primeiras partidas, um excelente trabalho vem sendo feito. A equipe vem se mantendo focada e executando a cada partida o melhor que tem.

SCA - Espera poder deixar a sua marca na partida contra a Penapolense? Arrisca um resultado?

Emerson - Trabalho para isso. Tenho qualidade para ajudar a equipe com o meu melhor e espero ajudá-los nesta partida também. O resultado, sendo a vitória para o Grêmio, será muito importante para a nossa sequência na competição.

6ª rodada

Quarta-feira, 21

15h – América x Independente

15h – Joseense x Barbarense

15h – Taquaritinga x Francana

15h – Jabaquara x XV de Jaú

19h – SKA Brasil x Vocem

19h – Grêmio São-carlense x Penapolense

20h – Barretos x Nacional

20h – Audax x Rio Branco

