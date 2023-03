Complexo Esportivo Parrelão ganha mais uma atividade noturna em Ibaté

Crédito: Divulgação

Nos últimos meses o Complexo Esportivo Parrelão localizado no bairro Popular, vem disponibilizando diversas atividades esportivas aos munícipes. O espaço inaugurado no ano de 2012 conta com academia ao ar livre, quadra poliesportiva, quadra de Tênis, Futebol Society, dois campos de Bocha, pista de skate, quadra para Vôlei de Praia e também Beach Tennis.

Segundo Raul Seixas II, secretário-adjunto de Esportes, a Prefeitura está aumentando as modalidades e atividades no local. “Em janeiro com a realização do Festival de Verão no Parrelão, já ficou implantado aulas de Funcional e Rit Box, e Taekwondo. Já no mês de março iniciaram os treinamentos de Futebol para crianças de 05 a 12 anos e agora tem o treino de Vôlei de Praia”, contou.

Os treinos de Vôlei de Praia iniciaram no último dia 21, com objetivo de proporcionar qualidade de vida aos praticantes. “Em um primeiro momento não é a busca por competição, mas sim movimentar a população com interesse pelo esporte”, explica Lucas Alves, professor responsável pela modalidade.

Os treinos acontecem toda terça e quinta-feira, das 19h às 21h. “Para participar basta ir até o Parrelão nos horários das aulas e com roupa leve. A princípio os treinos estão sendo misto e posteriormente será incluído horários específicos respeitando categorias de idade, sexo e demais formas que possam melhorar ainda mais os treinamentos”, finalizou Raul Seixas II.

Confira a relação completa com horários e dias das atividades realizadas no Parrelão:

ALONGAMENTO E FUNCIONAL

Segunda-feira das 18h20 às 19h20

RIT BOX

Quarta-feira das 18h30 às 19h30

Sexta-feira das 19h às 20h

FUTEBOL

Segunda e quarta-feira das 18h às 19h - Infantil - 10 a 13 anos

Terça e quinta-feira das 18h às 19h - Infantil 05 a 09 anos

SKATE

Terça e quinta-feira das 8h às 11h e das 14h30 às 17h30

Sexta-feira das 14h30 às 17h30

TAEKWONDO

Segunda e quarta-feira das 19h às 20h

VÔLEI DE PRAIA

Terça e quinta feira das 19h às 21h

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343-2323, ou na Sede da Secretaria Municipal de Esportes, localizada na rua Dr. Teixeira de Barros, n° 500, Centro (no Estádio Municipal Dagnino Rossi).

