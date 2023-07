Com pintura de Rian, Grêmio vence e dispara na Bezinha

Rian comemora o golaço de voleio: início de mais uma vitória gremista na Bezinha - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

No sufoco, porém, mais três pontos na conta e a liderança tranquila no grupo 12, com 7 pontos. O Grêmio São-carlense, em um jogo bem complicado, venceu o Jabaquara de Santos por 2 a 0 na tarde deste sábado, 8, no encerramento do primeiro turno da segunda fase do Paulista da Série B. A partida aconteceu no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Após a boa vitória frente o Fernandópolis por 3 a 1 também no Luisão, o Grêmio começou a partida com mais volume de jogo. Mas o time do litoral impôs muita dificuldade e levou perigo ao gol de Murillo.

Mas uma pintura de Rian aos 28 minutos do primeiro tempo, ao fazer um golaço de voleio e Zé Vitor de pênalti aos 33 minutos da etapa final decretaram mais uma vitória gremista que disparou no grupo 12, indo a 7 pontos ganhos.

A vitória foi importante ainda pois o Lobo deu um importante passo para a classificação para a terceira fase e além de espantar de uma vez a possibilidade de um rebaixamento para a quinta divisão, garante o primeiro acesso do ano, a Série A4 em 2023.

O JOGO

Na etapa inicial o Grêmio teve o domínio da posse de bola, mas não conseguiu impor o seu ritmo diante de um bem postado Jabaquara que teve uma excelente chance de fazer 1 a 0 aos 12 minutos após excepcional defesa de Murillo. Esta foi a única chance de gol clara do time visitante.

No restante da etapa inicial, as poucas chances de gol foram do Lobo que fez 1 a 0, aos 28 minutos, em uma pintura de Rian, que acertou um voleio indefensável para o goleiro Gabriel Gallo. Neste lance, o meia Chagas fez uma bela jogada que culminou em uma ‘cavadinha’ para o atacante são-carlense.

O segundo tempo começou “elétrico” por parte das duas equipes. O time visitante esteve mais agudo e fez Murillo trabalhar várias vezes. Nos 20 minutos iniciais, o Grêmio também buscou o ataque e quase chegou ao segundo gol, aos 14 minutos quando Riquelme tirou uma bola na linha após cabeçada do zagueiro Matheus Barbosa.

Mas a partir das 20 minutos o Jabaquara aumentou a pressão e se aproveitava dos seguidos erros de passe gremista e assustou a torcida. A esta altura do jogo, o time do litoral estava perto do empate.

O Grêmio apesar de jogar com mais cautela, saia timidamente para o ataque. Claramente a equipe queria garantir a vitória e tentava controlar os avanços adversários.

Aos 30 minutos, vendo que a zaga não mostrava confiança, Marcus Vinícius fez duas alterações tirando Chagas e Rian e colocando Jackson e Welton. As mudanças nem deram tempo para surtir efeito, já que aos 33 minutos, Emerson fez fila, se livrou de dois marcadores e foi derrubado por Gabriel Gallo. Penalidade anotada pelo árbitro que foi convertida por Zé Vitor.

Entretanto, aos 38 minutos, um lance que manchou a partida. Em um lance isolado, em uma disputa de bola, o atacante Pablo deu uma cotovelada no adversário e foi expulso de campo.

Com 2 a 0 e uma boa vantagem, o Grêmio controlou a vitória e carimbou mais uma vitória na Bezinha.

DEU TIGRE

Na outra partida do grupo 12, no estádio municipal Cláudio Rodante, o Rio Branco surpreendeu e com gols de Cauari e Yuri, fez 2 a 0 no Fernandópolis e foi a 4 pontos.

CLASSIFICAÇÃO

1. Grêmio, 7 pontos

2. Rio Branco, 4 pontos

3. Jabaquara, 3 pontos

4. Fernandópolis, 3 pontos

