Com apenas 14 anos, jovem de São Carlos se forma em curso de arbitragem e desponta como revelação

A arbitragem brasileira pode estar diante de um novo nome promissor. Com apenas 14 anos, Rodrigo da Silva Ghilardi Filho, morador de São Carlos, acaba de concluir um curso de formação em arbitragem de futebol na cidade de Piracicaba e já começa a chamar a atenção pelo talento, disciplina e dedicação ao esporte.

Rodrigo iniciou sua trajetória na arbitragem aos 11 anos e, no último dia 4 de janeiro, completou quatro anos de atuação. Mesmo com a pouca idade, recebeu a oportunidade de realizar o curso oficial, no qual foi aprovado tanto nas avaliações teóricas quanto nos testes físicos. A formatura está marcada para esta sexta-feira, simbolizando um passo importante em sua ainda curta, porém promissora, carreira.

A partir de agora, o jovem árbitro passa a atuar em partidas fora de sua cidade de origem, ampliando sua experiência prática dentro de campo, além de representar oficialmente o município de São Carlos. A responsabilidade é grande, mas, segundo pessoas próximas ao processo de formação, Rodrigo demonstra maturidade acima da média para alguém tão jovem.

Instrutores destacam características fundamentais para a arbitragem, como foco, seriedade, bom preparo físico e vontade constante de aprender. Em um cenário onde poucos iniciam tão cedo, Rodrigo surge como uma possível revelação no apito.

Ainda é cedo para projeções mais ousadas, mas o início sólido, aliado ao amor pelo futebol e à dedicação aos estudos e treinamentos, aponta para um futuro promissor. Se mantiver o ritmo e a disciplina, Rodrigo da Silva Ghilardi Filho pode, no futuro, levar o nome de São Carlos a patamares cada vez mais altos dentro da arbitragem brasileira — e quem sabe internacional.

