Centro Afro promove capoeira aberta ao pÃºblico todas as semanas

Centro Afro promove capoeira aberta ao público todas as semanas

04 Mar 2026 - 15h20
O Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira “Odette dos Santos” realiza, todas as quartas-feiras, às 18h, uma oficina de capoeira aberta gratuitamente à população. A iniciativa busca difundir a prática como expressão cultural e de resistência, reconhecida como patrimônio imaterial brasileiro.

Voltada para todas as idades, a atividade oferece aprendizado dos movimentos, da musicalidade e dos fundamentos históricos da capoeira. Além do treino físico, os encontros promovem integração, disciplina e valorização das raízes afro-brasileiras em um ambiente coletivo e acolhedor.

Localizado na Rua Dona Alexandrina, 844, o Centro Afro mantém ações permanentes de valorização da cultura negra, oferecendo atividades que reforçam a identidade e a história da população afro-brasileira no município.

A oficina é promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, reforçando o compromisso da cidade com a igualdade racial e a preservação das tradições culturais.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3307-4628.

