Bola de Neve e AD Planalto Paraíso vencem a segunda na Copa Evangélica

Quadrangular São José derrotou a Conquistando Nações e somou seus primeiros pontos - Crédito: Gustavo Curvelo

A segunda rodada da Copa Evangélica de Futebol Society aconteceu neste domingo, 19, e premiou Bola de Neve e AD Planalto Paraíso. Nas quadras da Mult Sport – Unidade Shopping, as equipes triunfaram pela segunda vez e praticamente encaminharam a classificação para as quartas de final da competição. Adventista São José e Quadrangular São José também venceram.

Pelo Grupo A, a AD Planalto Paraíso saiu perdendo, mas virou o placar diante da Quadrangular Tangará e fez 5 a 1 no total. Já a Quadrangular São José, que apenas estreou no campeonato, confirmou os motivos de ser a atual campeã e aplicou 11 a 3 na Conquistando Nações.

Já pelo Grupo B, a Bola de Neve fez 5 a 1 na Obra da Restauração e lidera a chave com seis pontos. Com três unidades, aparecem a Quem Procura Acha – de folga na rodada – e a Adventista São José, que derrotou a Pentecostal Fonte do Céu por 8 a 1.

No próximo domingo (26), e novamente na Mult Sport – Unidade Shopping, a bola volta a rolar pela terceira rodada da Copa Evangélica. Quadrangular São José e AD Planalto Paraíso iniciam o dia de torneio na Quadra 4 às 13h, mesmo local para Comunidade Profética Cristã e Quadrangular Tangará, que jogam às 14h. Nos mesmos horários, Adventista São José e Bola de Neve fazem o primeiro duelo na Quadra 5, ao passo que Quem Procura Acha e Pentecostal Fonte do Céu atuam na partida de fundo. Os jogos têm entrada aberta ao público.

