Basquete de Ibaté recebe atleta da Seleção Brasileira em grande evento

Amanhã, dia 29, o Basquete de Ibaté promoverá um evento especial que promete marcar a história do esporte na cidade. Com muita alegria, a equipe anunciou a presença da jogadora Mariane Carvalho, integrante da Seleção Brasileira de Basquete, para uma tarde de muito esporte, troca de experiências e inspiração.

O encontro será realizado no Ginásio Donato Rocitto, a partir das 19h, com entrada gratuita. Mariane, carinhosamente chamada de Nany, irá compartilhar um pouco da sua trajetória no basquete, participar de atividades e interagir com o público, em um momento único para quem ama o esporte. Haverá ainda a oportunidade de tirar fotos e fortalecer a união entre os times da região.

O Basquete de Ibaté e o Veteranos de São Carlos reforça o convite a todos os amantes da modalidade para prestigiarem essa grande celebração do esporte. Segundo a equipe organizadora, a união e a paixão pelo jogo são fundamentais para seguir crescendo juntos.

Serviço:

Local: Ginásio Donato Rocitto

Horário: 19h

Entrada: Gratuita

Organização: Equipe Basquete de Ibaté

