(16) 99963-6036
domingo, 11 de janeiro de 2026
Esportes

Atletas olímpicos e profissionais de Boxe participam de atividades no Sesc

Em janeiro, Sesc realiza aulas abertas, vivências e apresentações esportivas dentro de um ringue oficial

11 Jan 2026 - 08h15Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Atletas olímpicos e profissionais de Boxe participam de atividades no Sesc -

De 13 a 17 de janeiro, no projeto Sesc Verão, o público terá a oportunidade de conhecer mais sobre o boxe, por meio de aulas abertas, vivências e apresentações esportivas com atletas olímpicos e profissionais da modalidade, em um ringue oficial montado para receber as atividades. 

Durante a semana, acontecem as aulas abertas ministradas por Leonardo Macedo, ex-treinador da seleção brasileira nos últimos dois ciclos olímpicos (Tokyo e Paris), considerada uma das gerações mais vitoriosas do boxe brasileiro.

No sábado, as atletas da seleção brasileira de Boxe, Jucielen Romeu e Rebeca Lima, juntamente com Leonardo Macedo participam de bate-papo e vivência na modalidade.

Jucielen Romeu é atleta formada em projetos sociais e alcançou o mundo como atleta olímpica, disputando os Jogos de Tokyo e Paris, além do título de campeã Panamericana. Rebeca Lima, iniciou sua trajetória no boxe no projeto social Luta Pela Paz e se destacou na modalidade desde as categorias de base, coroando sua carreira com o título mundial na categoria até 60 kilos.

Ainda no sábado, sobem ao ringue 8 atletas, acompanhados de 4 treinadores profissionais nos respectivos córners para uma sequência de lutas.

Sobre o boxe

O boxe é uma forma de combate corpo-a-corpo desarmado em que um atleta tenta acertar socos na cabeça ou no corpo (acima da altura da cintura) do oponente para marcar pontos - conforme decidido pelos juízes - ou tornar o oponente incapaz de continuar. Atualmente, existe o boxe profissional disputado em 12 rounds para o masculino e 10 rounds para o feminino e o boxe olímpico, disputado em três rounds.

História

O boxe é um dos esportes mais antigos do mundo. As primeiras manifestações esportivas foram registradas por volta de 3000 a.C no Egito e séculos depois se popularizaram na Grécia. A primeira aparição do boxe nos Jogos Olímpicos foi em 668 a.C, na 23ª edição da Era Antiga. O atual formato do boxe só foi estabelecido no final do século 19, quando as primeiras competições amadoras aconteceram, na Inglaterra. Conhecido como “a nobre arte”, o boxe foi integrado ao Programa Olímpico dos Jogos da Era Moderna em Saint Louis 1904, somente para homens. A competição feminina passou ser disputada somente a partir de Londres 2012.

 

Desempenho Brasileiro

O Brasil é uma das grandes potências do boxe. São vários os nomes que fizeram história, tanto nos Jogos Olímpicos, como no profissional. A lista de campeões mundiais conta com boxeadores inesquecíveis, como Eder Jofre, Acelino "Popó" Freitas, Miguel de Oliveira, entre vários outros. Nos Jogos Olímpicos, a primeira medalha de ouro veio na Rio 2016, com Robson Conceição. Mesmo assim, o país tem um histórico repleto de presenças no pódio, sobretudo a partir de Londres 2012.

 

SERVIÇO

BOXE – Aula aberta

Com Leonardo Macedo, ex-treinador da seleção brasileira de boxe

Data: 13 a 16/1. Terça a sexta, 19h às 20h.

Inscrição no local e horário da atividade. Não sequencial

BOXE - Bate-papo e vivência

Com Jucielen Romeu, Rebeca Lima e Leonardo Macedo

Data: 17 de janeiro. Sábado, 14h às 16h.

 

LUTAS DE BOXE – Apresentação esportiva

Data: 17 de janeiro. Sábado, 16h.

 

Grátis. Acesso livre. Lugares limitados. Todas as idades.

Local: Ginásio de Eventos do Sesc São Carlos

Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jd. Gibertoni

Por Assessoria de imprensa

Leia Também

Com apenas 14 anos, jovem de São Carlos se forma em curso de arbitragem e desponta como revelação
Esportes13h05 - 07 Jan 2026

Com apenas 14 anos, jovem de São Carlos se forma em curso de arbitragem e desponta como revelação

Segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior acontece nesta quarta
Esportes15h36 - 06 Jan 2026

Segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior acontece nesta quarta

Jogos da Copinha começam neste domingo em São Carlos
Copinha 202606h36 - 04 Jan 2026

Jogos da Copinha começam neste domingo em São Carlos

Ingressos da Copinha 2026 já estão disponíveis no site da Federação Paulista de Futebol
Esportes13h15 - 30 Dez 2025

Ingressos da Copinha 2026 já estão disponíveis no site da Federação Paulista de Futebol

São Carlos FC celebra 20 anos do título paulista de 2005 com jogo festivo no Zuzão
Esportes14h03 - 29 Dez 2025

São Carlos FC celebra 20 anos do título paulista de 2005 com jogo festivo no Zuzão

Últimas Notícias