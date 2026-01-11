Atletas olímpicos e profissionais de Boxe participam de atividades no Sesc

De 13 a 17 de janeiro, no projeto Sesc Verão, o público terá a oportunidade de conhecer mais sobre o boxe, por meio de aulas abertas, vivências e apresentações esportivas com atletas olímpicos e profissionais da modalidade, em um ringue oficial montado para receber as atividades.

Durante a semana, acontecem as aulas abertas ministradas por Leonardo Macedo, ex-treinador da seleção brasileira nos últimos dois ciclos olímpicos (Tokyo e Paris), considerada uma das gerações mais vitoriosas do boxe brasileiro.

No sábado, as atletas da seleção brasileira de Boxe, Jucielen Romeu e Rebeca Lima, juntamente com Leonardo Macedo participam de bate-papo e vivência na modalidade.

Jucielen Romeu é atleta formada em projetos sociais e alcançou o mundo como atleta olímpica, disputando os Jogos de Tokyo e Paris, além do título de campeã Panamericana. Rebeca Lima, iniciou sua trajetória no boxe no projeto social Luta Pela Paz e se destacou na modalidade desde as categorias de base, coroando sua carreira com o título mundial na categoria até 60 kilos.

Ainda no sábado, sobem ao ringue 8 atletas, acompanhados de 4 treinadores profissionais nos respectivos córners para uma sequência de lutas.

Sobre o boxe

O boxe é uma forma de combate corpo-a-corpo desarmado em que um atleta tenta acertar socos na cabeça ou no corpo (acima da altura da cintura) do oponente para marcar pontos - conforme decidido pelos juízes - ou tornar o oponente incapaz de continuar. Atualmente, existe o boxe profissional disputado em 12 rounds para o masculino e 10 rounds para o feminino e o boxe olímpico, disputado em três rounds.

História

O boxe é um dos esportes mais antigos do mundo. As primeiras manifestações esportivas foram registradas por volta de 3000 a.C no Egito e séculos depois se popularizaram na Grécia. A primeira aparição do boxe nos Jogos Olímpicos foi em 668 a.C, na 23ª edição da Era Antiga. O atual formato do boxe só foi estabelecido no final do século 19, quando as primeiras competições amadoras aconteceram, na Inglaterra. Conhecido como “a nobre arte”, o boxe foi integrado ao Programa Olímpico dos Jogos da Era Moderna em Saint Louis 1904, somente para homens. A competição feminina passou ser disputada somente a partir de Londres 2012.

Desempenho Brasileiro

O Brasil é uma das grandes potências do boxe. São vários os nomes que fizeram história, tanto nos Jogos Olímpicos, como no profissional. A lista de campeões mundiais conta com boxeadores inesquecíveis, como Eder Jofre, Acelino "Popó" Freitas, Miguel de Oliveira, entre vários outros. Nos Jogos Olímpicos, a primeira medalha de ouro veio na Rio 2016, com Robson Conceição. Mesmo assim, o país tem um histórico repleto de presenças no pódio, sobretudo a partir de Londres 2012.

SERVIÇO

BOXE – Aula aberta

Com Leonardo Macedo, ex-treinador da seleção brasileira de boxe

Data: 13 a 16/1. Terça a sexta, 19h às 20h.

Inscrição no local e horário da atividade. Não sequencial

BOXE - Bate-papo e vivência

Com Jucielen Romeu, Rebeca Lima e Leonardo Macedo

Data: 17 de janeiro. Sábado, 14h às 16h.

LUTAS DE BOXE – Apresentação esportiva

Data: 17 de janeiro. Sábado, 16h.

Grátis. Acesso livre. Lugares limitados. Todas as idades.

Local: Ginásio de Eventos do Sesc São Carlos

Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jd. Gibertoni

