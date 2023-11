ASF sofre derrota e perde vantagem no Paulista

SIGA O SCA NO

ASF São Carlos passa por uma maré ruim no futsal feminino - Crédito: @vinifotografo13

A fase não é das melhores para a ASF São Carlos. Após perder a decisão da Copa Record e ser eliminada na Liga Paulista, o time orientado pelo técnico Fabiano Lourenço sofreu um novo revés.

Na noite desta segunda-feira, 13, no ginásio municipal de esportes Zé do Feijão, a equipe são-carlense perdeu para Taboão da Serra por 2 a 1 e perdeu a vantagem que tinha na competição.

No jogo de volta, na quinta-feira, 16, o time são-carlense vai necessitar vencer no tempo normal para jogar pelo empate na prorrogação. A partida será realizada no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

De acordo com Fabiano Lourenço, a partida foi disputada sob um forte calor e judiou das atletas das duas equipes. Ainda mais pela intensidade colocada por elas durante toda a partida.

O CATS abriu 2 a 0 e tentava controlar o jogo. Na etapa final, a ASF descontou e nos minutos finais teve a chance de empatar.

