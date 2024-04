Asf São Carlos tem saldo positivo na rodada da Copa LPF

Atletas da ASF comemoram gol na vitória sobre o Fut-Fera na Copa da LPF - Crédito: Jhonatam Celestino

As equipes adulta e de base da Asf São Carlos tiveram um saldo positivo no final de semana. Em sete jogos realizados no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, pela Copa LPF, as equipes da casa conquistaram cinco vitórias.

No sábado, 27, a equipe sub13 venceu o River de São Paulos por W0. O time visitante se atrasou por aproximadamente 50 minutos. Na sequência, o sub15 e o sub17 venceram o mesmo adversário, mas por placares diferentes: respectivamente 4 a 2 e 4 a 1.

Por fim, o adulto fez sua segunda apresentação e conquistou a primeira vitória, ao receber a visita do Fut-Fera de Guará e vencer por 2 a 1.

No domingo, 28, mais três partidas. O sub17 voltou a vencer, desta vez Botucatu por 3 a 1. Já o sub11 enfrentou o Arbos B de Santo André e perdeu por 14 a 0. Em seguida foi a vez do sub13 encarar igualmente o Arbos B em sua categoria e perder por 7 a 3.

A técnica Ana Cláudia Bianconi, que comanda o time adulto, disse que a apresentação das equipes foram boas, salientando que um trabalho de dedicação e de princípios norteia a formação das atletas.

Mais especificamente ao time adulto, elogiou a intensidade e dedicação na vitória por 2 a 1 sobre o Fut-Fera, a primeira no torneio. “O jogo foi pegado. Mas imprimimos muita intensidade e conseguimos vencer”, comemorou Aninha.

Porém, o time adulto estará em ação novamente e a partir das 19h30 desta terça-feira, 30, na Praça Esportiva Parque da Cidadania, em São José do Rio Preto, encara Guapiaçu pela terceira rodada.

Experiente, a técnica disse que no campeonato não tem time fraco e prevê mais uma partida bem disputada. “Temos que entrar com o pensamento positivo. Acredito no trabalho e na dedicação das meninas. Vamos para a batalha com um único propósito: vencer”, finalizou.

Leia Também