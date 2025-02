ASF São Carlos defenderá título da Copa da LFP com técnico novo

Após um ano afastado, Fabiano retorna ao comando técnico da equipe adulta da ASF São Carlos - Crédito: Divulgação

No dia 22 de março, um sábado, é quando deverá começar mais uma edição da Copa da Liga Paulista de Futsal Feminino, com a ASF São Carlos defendendo o título conquistado em 2024.

A novidade para a temporada 2025 é que a equipe são-carlense será comandada por Fabiano Lourenço que retorna ao comando técnico em substituição a Ana Cláudia Bianconi que dirigiu o time na temporada passada e foi uma das responsáveis pela conquista do inédito título para o futsal feminino da cidade.

Fabiano Lourenço esteve presente no congresso técnico realizado semana passada na sede da Liga Paulista, quando foram debatidos o regulamento, forma de disputa, participantes e início da competição estadual.

A categoria adulta da Copa começa no dia 22 de março, um sábado e este ano terá a presença de seis equipes. Além da ASF, a Ferroviária de Araraquara, Fênix de São Caetano do Sul, Futfera de Guará, Move Sports de Mauá e Santos FC de Santos.

Em sua primeira fase, a Copa terá um turno único e os dois primeiros colocados se classificam diretamente para a semifinal. As outras quatro equipes disputam uma ‘repescagem’ com a 3ª colocada enfrentando a 6ª colocada e a 4ª colocada encarando a 5ª colocada.

As vencedoras desta ‘repescagem’ se classificam igualmente para a semifinal e enfrentam as duas equipes qualificadas diretamente. As vencedoras da semifinal, obviamente, irão disputar o título da temporada 2025 da Copa da LFP, com a ASF tentando o bicampeonato.

