ASA/ADN/IESC São Carlos comemora 2022 e prevê um 2023 ambicioso

SIGA O SCA NO

Equipe são-carlense passou por dificuldades, mas atingiu as metas esperadas em 2022 - Crédito: Divulgação

Um ano pleno, com muitas conquistas e meta alcançada. Na ótica dos técnicos Altair Maradona e Paulo César Paiutto, a ASA/ADN/IESC São Carlos fez a “lição de casa” com distinção e louvor ao longo de 2022 e colocou em evidência o atletismo são-carlense. Para a próxima temporada, a perspectiva é que os resultados sejam ainda melhores, já que o grupo será reforçado com novas peças para que a coleção de troféus e medalhas seja ainda mais volumosa.

Um dos treinadores do time, o experiente Altair Maradona deu uma entrevista ao São Carlos Agora e detalhou como foi o ano que começou exatamente no dia 9 de janeiro, em uma corrida de rua em Américo Brasiliense (percurso de 5 km).

Mas ao longo de 2022, segundo ele, foram mais 35 corridas com 90 pódios, além de 9 eventos promovido pela Federação Paulista (com 19 pódios), quatro organizadas pela Confederação Brasileira (mais 5 pódios), além da participação no Mundial sub20, Jogos da Juventude (dois pódios), Jogos Regionais (conquistadas cinco medalhas de ouro, duas de prata e quatro de bronze), Jogos Abertos e Jogos da Melhor Idade (três pódios).

Durante o ano, Maradona pontuou aqueles que mais se destacaram, como Lucca Campbell Simões (2° do ranking nacional nos 400m sobre barreiras sub20 e foi para o Mundial em Cali na Colômbia). Luiz Shianti, vice-campeão paulista sub23 nos 5000m; Adriele Dourado com várias medalhas em competições promovidas pela FPA nos 10.000m e 5.000m. Joana Motta com muitos pódios em corridas de rua e João Pedro Senise, campeão dos 400m no Jogos da Juventude. “Mas tivemos muitos outros atletas que representaram muito bem nossa equipe”, enfatizou.

Após contabilizar as conquistas, Maradona salientou que 2022 foi um ano muito bom principalmente para corrida de rua. Por outro lado nas competições de pista deixaram a desejar. “Por falta de verba para viajem e por causa da indefinição sobre os Jogos Regionais. Ficamos sabendo uma semana antes da competição. Mesmo assim tivemos alguns atletas se destacando no cenário nacional. Já os Jogos Abertos (realizado em São Sebastião, litoral paulista) foi uma vergonha para o atletismo do Estado de São Paulo, pois a pista não tinha condições. Houve cancelamento de provas e a retirada das equipes por parte das delegações inclusive São Carlos”, salientou. “O ano se foi apesar de ter ainda a São Silvestre em São Paulo e Santo Onofre, em Araraquara. Mas já deu para fazer uma análise e ver onde temos que melhorar”, disse.

PRÓXIMO ANO

O time são-carlense encontra-se em recesso, mas os técnicos já definiram as metas para 2023. A primeira etapa é iniciar um trabalho de atletismo de base no Sesi (assim que liberar a pista) para as crianças de 7 a 18.

Quanto às corridas de rua, dois atletas considerados “de ponta” irão fortalecer a ASA/ADN/IESC. Nas competições de pista Maradona disse que estão chegando um decatleta, um velocista (100m), um velocista (400m), um meio fundo (800m), um saltador à distância e triplo, dois do salto com vara e um arremessador. “Vamos manter nossos atletas e participar de mais competições da FPA e CBAt para dar ritmo de prova para nossos atletas”, assinalou.

Maradona antecipou ainda ao afirmar que todos os atletas da categoria máster serão federados e participarão de competições da FPA juntos com os atletas adultos, em suas categorias. “Queremos representar muito bem São Carlos nos Jogos Regionais e Abertos do Interior.

Otimista, Maradona disse que a meta é colocar dois atletas por prova em todas as competições previstas nos Regionais e trazer um troféu para São Carlos. Nos Abertos, a previsão é levar um número maior de competidores e lutar por várias medalhas.

“Temos condições plena de cumprir com isso e vamos motivados para fazer um 2023 muito melhor que foi 2022”, concluiu.

Maradona mencionou ainda a equipe ACD (atletas com deficiência). Ele salientou que em 2022 não ocorreu competições oficiais e participaram apenas em corrida de rua.

“Para 2023 nosso objetivo é voltar para o Circuito Loterias Caixa Paralímpico e continuar nas corridas de rua e torcer para ter os Jogos Regionais ACD”, finalizou.

Leia Também