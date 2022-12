Apresentação especial marca o último encontro do ano entre o Grupo de Capoeira do Centro Cultural de Ibaté

Crédito: Divulgação

Os alunos do curso de Capoeira do Centro Cultural de Ibaté se reuniram na última semana para uma apresentação mais que especial. O grupo que durante todo o ano se apresentam em escolas e eventos, dessa vez proporcionaram uma apresentação dirigida especialmente aos pais.

Durante o evento uma grande roda de capoeira foi realizada, inclusive com a participação dos pais e os mestres capoeiristas convidados de São Carlos: Bila; Maria; Thiago; Bruno; Palinha; os Contra Mestres Gato e Pica Pau.

“Para nós é um honra estar aqui. A capoeira é conhecida como a representação da nossa cultura no mundo inteiro, ver um trabalho tão bonito assim de perto, com essas criança e jovens”, declara Mestre Bila, da cidade de São Carlos.

A capoeira é uma atividade física completa, pois atua de maneira direta sobre os aspectos cognitivo, afetivo e motor do praticante. “Essa foi uma maneira diferente de encerrarmos o ano e de agradecer aos pais pela confiança em nosso trabalho. No Centro Cultural, nossas atividades se fortalecem quando temos a participação e o envolvimento direto da família, por isso que essa noite foi mais que especial", afirma a mestre e professora Maíra Ferrari.

A prioridade é usar o esporte como ferramenta de inclusão social, trabalhar também a criança e o adolescente nos laços afetivos. "Integrar os pais no nosso projeto ajuda a estimular as crianças a darem sequência nessa oportunidade gratuita que a Prefeitura oferece com cursos de qualidade ministrados no Centro Cultural", concluiu Joziel Gama, diretor do Departamento de Esportes e Turismo e gestor do Centro Cultural.

As inscrições para as aulas de Capoeira são gratuitas e vão até dia 6 de janeiro, depois do recesso retorna dia 19, e vai até dia 31.

Os interessados devem se inscrever no próprio Centro Cultural, localizado na rua Itirapina, ao lado da Unidade Básica da Saúde (UBS) Jardim Cruzado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343.4676, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h.

