Aninha Bianconi irá comandar as equipes de base da ASF São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Aninha em ação na temporada 2024: técnica irá comandar as categorias de base - Crédito: Jhonatan Celestino

As equipes de base do futsal feminino da ASF São Carlos terá como responsável em 2025, a técnica Ana Cláudia Bianconi que na temporada passada foi a líder do time adulto e após um belo trabalho conquistou dois expressivos títulos na Liga Paulista.

Este ano, Aninha vai comandar as equipes de base, desde o sub11 até o sub20 e não escondeu a ansiedade em poder formar novas atletas para a modalidade. Experiente, pois já foi técnica das categorias inferiores, ela ressalta que os desafios são grandes em 2025 e a perspectiva é de poder realizar bons trabalhos e além de revelar novos talentos e formar cidadã.

“Não nego que estou ansiosa para os inícios dos treinos e acredito que o recomeço traz adrenalina”, comentou salientando que a ASF passa por um processo de reestruturação e renovação, pois o clube passa por uma reorganização.

Sobre as competições em 2025, Aninha disse que o sub20 deverá disputar o Campeonato Paulista novamente. Existe a possibilidade (está em estudos) a presença na Liga Paulista. “A certeza que o sub20 terá uma base formada por atletas de São Carlos, pois algumas jogadoras que defenderam a equipe foram contratadas por outros times e tem aquelas que ‘estouraram’ a idade. Então temos que formar um novo grupo”, explicou.

Quanto as categorias menores, a ASF São Carlos deverá disputar o Campeonato Paulista Sul Minas para colocar as jogadoras em atividade. “Mas tudo está sendo calmamente estudado”, antecipou.

Aninha disse ainda que irá colaborar com a equipe adulta na questão de alojamentos e logística ao longo da temporada. “Vamos apoiar tudo o que estiver ao nosso alcance em prol do futebol feminino da ASF”, finalizou.

Leia Também