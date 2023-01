Abertura da Sanca Cup reúne atletas e equipes no estádio Luisão

Crédito: divulgação

O Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira “Luisão” recebeu, na noite desta segunda-feira (23/01), a abertura da sétima edição da Sanca Cup, torneio de futebol de base que reúne mais de 230 equipes de todo o Brasil. O evento tem o apoio da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura.

A competição, destinada aos atletas de 9 a 18 anos, é anualmente disputada em São Carlos e, na abertura, todas as equipes participantes fizeram-se presentes. Após a cerimônia, foram disputados os primeiros jogos, com os confrontos Sub-11 e Sub-13 entre Grêmio São-Carlense e Palmeiras.

O secretário municipal de Esportes e Cultura, Thiago de Jesus, comentou a relevância de a cidade ser palco mais uma vez do campeonato. “Estamos na sétima edição e é muito gratificante estar iniciando aqui no Luisão mais uma competição como esta. São mais de 7 mil atletas, sendo 1,5 mil jogadores de São Carlos participando e todas as escolinhas da cidade contempladas nesta que é a maior competição de futebol de base do Brasil”, destacou Thiago.

Na mesma linha, o vice-prefeito Edson Ferraz, ressaltou o aspecto esportivo e econômico com a realização do torneio, proporcionando ganhos ao município em segmentos diversos. “Primeiro, São Carlos apoiou a Copa São Paulo de Futebol Júnior na primeira semana de janeiro e, com isso, incentivou as equipes juniores do futebol profissional. E, agora, a cidade recebe o Sanca Cup, um campeonato de futebol para equipes profissionais e não profissionais e que permite às crianças e adolescentes jogar futebol e serem observados por olheiros e treinadores profissionais, além de movimentar o comércio e os hotéis de São Carlos por uma semana, de 23 a 29 de janeiro, ou seja, ganham os atletas, as equipes e a cidade em diferentes aspectos”, disse o vice-prefeito.

Além de Ferraz e Thiago, estiveram presentes no Estádio Luisão os secretários municipais de Infância e Juventude, Ana Paula Vaz, de Relações Legislativas e Institucionais, Fernando Carvalho, e de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, a Dirigente Regional de Ensino, Debora Gonzalez Costa Blanco, bem como o secretário adjunto de Trabalho, Emprego e Renda, Luís Antônio Garmendia, e os vereadores Dé Alvim, Elton Carvalho e Professora Neusa.

