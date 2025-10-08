USP inaugura Teatro Virtual de Imersão no Observatório do CDCC nesta sexta-feira

O Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP inaugura nesta sexta-feira, 10 de outubro, o Teatro Virtual de Imersão, um projeto aguardado há mais de uma década e que representa um marco na divulgação científica e tecnológica em São Carlos. O novo espaço foi construído com o apoio das unidades do campus, especialmente do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) e da Divisão de Espaço Físico da Prefeitura do Campus USP São Carlos (PUSP-SC).

Localizado na área 1 da USP São Carlos, anexo ao Observatório Dietrich Schiel, o teatro é uma sala de projeção diferenciada: o conteúdo é exibido em um domo côncavo e semiesférico, proporcionando ao público uma experiência totalmente imersiva. Quando são apresentadas produções astronômicas, o espaço funciona como um planetário, mas também poderá exibir conteúdos de diversas áreas do conhecimento.

Com tecnologia de ponta, o Teatro Virtual de Imersão conta com projetor 4K e sistema de som 5.1, que ampliam a sensação de envolvimento. A tela inflável tem 10 metros de diâmetro, e as 44 poltronas reclináveis estão dispostas em arcos para garantir conforto e boa visibilidade. O ambiente é acessível, com poltrona adaptada para pessoas obesas e espaço reservado para até dois cadeirantes por sessão.

De acordo com a equipe do Observatório, o novo teatro permitirá oferecer sessões imersivas para escolas durante a semana e para o público em geral aos finais de semana, fortalecendo o papel do CDCC na popularização da ciência.

Em 2026, o Observatório Dietrich Schiel completa 40 anos de fundação, e o novo equipamento chega como um presente de aniversário, consolidando o espaço como uma referência em educação científica e lazer cultural na região.

