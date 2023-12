Últimas oportunidades do ano para fazer a observação do céu noturno no Observatório da USP

Foto noturna do Observatório Dietrich Schiel - Crédito: Pedro Colucci

Neste final de semana ocorrem as duas últimas sessões de observação de céu noturno no Observatório Dietrich Schiel do CDCC-USP de São Carlos. Na "Observação do Céu Noturno", as principais constelações e astros da noite podem ser observados a olho nu e através de telescópios, com acompanhamento e explicações feitos pelos membros da equipe do Observatório. A atividade é gratuita e acontece no sábado e domingo, das 20 às 22 horas.

Sobre a participação na atividade:

- a observação do céu depende de condições meteorológicas favoráveis;

- não há agendamento: é só chegar e aguardar a sua vez de ser atendido(a).

O Observatório Dietrich Schiel fica na Área 1 da USP de São Carlos, acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

