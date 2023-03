Turnê da ópera ‘La Serva Padrona’ estreia em São Carlos

A apresentação terá acompanhamento instrumental ao vivo de um grupo de câmara - Crédito: Vinicius Barros

Estreia em São Carlos, nesta quinta-feira, 9, às 20h, no Teatro Municipal Alderico Vieira Perdigão, a turnê da ópera La Serva Padrona, do Grupo Art Musique. O projeto, viabilizado por meio do PROAC (Programa de Ação Cultural) – programa de incentivo à cultura do Governo do Estado de São Paulo – inclui o espetáculo e oficina com aspectos informativos e introdutórios à técnica vocal do gênero.

A ópera cômica “La Serva Padrona”, foi adaptada para a língua portuguesa e é a oportunidade de conhecer uma produção do gênero. O espetáculo terá tradução para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e gravação em audiodescrição para pessoas com deficiências visuais e auditivas.

O ESPETÁCULO

Com autoria de Giovanni Battista Pergolesi e libreto de Gennaro Federico, a ópera bufa “La Serva Padrona” estreou em 1733. Foi criada para ser “intermezzo” (apresentação leve dos intervalos das óperas trágicas), mas seu sucesso, ainda que de tardio, acabou por impulsioná-la como ópera principal.

A versão do Art Musique foi adaptada em ambientação e idioma por Priscila Cubero, bacharelada em Canto e Arte Lírica pela USP. É um espetáculo cômico, curto, com enredo leve e irreverente, que se opõe à rigidez formal das chamadas “óperas sérias”. Na trama, calcada numa sátira social, o povo triunfa sobre os avaros burgueses.

A apresentação terá acompanhamento instrumental ao vivo de um grupo de câmara composto por um sexteto de cordas e piano, sob regência do maestro Nazir Bittar. Titular da Orquestra Sinfônica de Franca, ele é doutorado em música pela Unicamp e tem experiência internacional em regência.

Os trechos de recitativos (texto entoado com acompanhamento de um instrumento ou orquestra, meio caminho entre o canto e a fala) foram adaptados de forma a facilitar a compreensão da trama/libreto, potencializando a aproximação dos cantores com a plateia.

OFICINAS

Denominadas “Introdução teórica e prática ao canto e a elementos da ópera”, a oficina será ministrada pela doutora e cantora Fernanda Onofre, licenciada em Artes pelo Departamento de Música de Ribeirão Preto da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP).

Abordando princípios básicos da técnica vocal e discorrendo sobre temas pertinentes à ópera – história, produções relevantes pelo mundo e referências artísticas –, têm por objetivo a experimentação da técnica vocal, agregando conhecimento sobre o universo da ópera e permitindo a desmistificação do que é conhecido como “erudito”. As 20 vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

TURNÊ

Depois da estreia em São Carlos, La Serva Padrona será encenada em Araçatuba, Mococa, Batatais e São Joaquim da Barra.

Agenda

9/3 - São Carlos – Teatro Municipal Alderico Vieira Perdigão

Rua 7 de Setembro, 1735 – Centro

Horário: 20h

Ingressos gratuitos devem ser retirados no local

