Tratorada acontece neste domingo no Santuário de Aparecida da Babilônia

Crédito: arquivo

Acontece neste domingo (12), no Santuário de Aparecida da Babilônia, mais uma edição da Tratorada. A partir das 9h30 acontece a concentração na frente do Santuário, onde haverá uma missa campal, posteriormente a procissão e bênção dos tratoristas, almoço, um pequeno leilão de peças, itens do seguimento e música ao vivo.

A tratorada possui apoio dos produtores rurais da Babilônia, lojistas do setor, da Comissão Paixão Sertaneja e prefeitura municipal. O evento consta no calendário oficial do município através de lei do vereador Marquinho Amaral. Vale ressaltar que, para os tratoristas será estritamente proibido o tráfego de crianças na via e bebidas alcoólicas no trajeto.

Mais informações: Secretaria do Santuário da Babilônia (16 936181528)

