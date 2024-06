"Toca Raul" muda de local e será realizado na praça do Luisão

Neste sábado, dia 15 de junho, acontece na Praça do Luisão (Travessa 7) o 4º Toca Raul Festival que promete ser um dos principais eventos da cidade repetindo o sucesso das edições anteriores que além do público local recebe visitantes de cidades do interior do Estado. Inicialmente o evento estava marcado para acontecer no Jardim Bicão, mas precisou ser transferido.

Na abertura a banda são-carlense Suco de Abóbora se apresenta. Em seguida a banda 667 Tributo Raul de Ibitinga sobe ao palco, e quando o sol se por entra no palco a Putos Brothers Band com a participação especial de Sylvio Passos com sua famosa gaita, Sylvícola foi amigo de Raul e fundador do Raul Rock Club. Para encerrar a noite raulseixista uma atração internacional, a cantora argentina Lara Voo que este ano lançou seu álbum com regravações de músicas do Raul Seixas em espanhol.

História do Festival

O Toca Raul Festival surgiu em 2019, idealizado pelo promotor de eventos Sérgio Ambrósio e amigos fãs de Raul Seixas. A primeira edição, realizada no Parque do Bicão, reuniu mais de 5 mil pessoas, superando as expectativas dos organizadores.

Em 2020, devido à pandemia de Covid-19, o festival foi realizado em formato online, com uma live que contou com a participação de 20 bandas. No ano passado, o evento voltou ao presencial, na Fesc, e reuniu cerca de 3 mil pessoas.

Expectativa para 2024

Os organizadores do Toca Raul Festival esperam que a edição deste ano seja a maior de todas, com público superior a 5 mil pessoas. O festival já é considerado um dos principais eventos raulseixistas do país e contribui para fortalecer a cena musical da região.

TOCA RAUL FESTIVAL

Data: 15 de junho 2024

Onde: Praça do Luisão

Horário: 14h as 22h

Entrada gratuita

Leia Também