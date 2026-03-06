(16) 99963-6036
sexta, 06 de março de 2026
Neste sábado

Super Flashback Ladies First resgata clima das baladas dos anos 90 em São Carlos

06 Mar 2026 - 06h12Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Super Flashback Ladies First resgata clima das baladas dos anos 90 em São Carlos -

Uma festa que promete reviver o clima das tradicionais baladas dos anos 90 acontece neste sábado, dia 7 de março, em São Carlos. O evento “Super Flashback – Ladies First – Especial Anos 90” será realizado no Liberty Music Hall e traz uma proposta inspirada nas casas noturnas da época, quando as mulheres tinham entrada antecipada e uma programação exclusiva antes da abertura para o público masculino.

A programação começa às 19h30, com entrada exclusiva para mulheres até 21h. Durante esse período, o público feminino poderá aproveitar drinks em dobro, brindes especiais, apresentação de dançarino mascarado e som comandado pela DJ Mara Porto.

A partir das 21h, a entrada será liberada para todos. A festa segue até 1h30, com atrações como “Saideira no balde long neck”, o tradicional “Momento Cancún” e discotecagem dos DJs Alex Tello e Marcos Davilla, trazendo grandes sucessos que marcaram os anos 90.

Os ingressos do lote 1 custam R$ 38. Para as mulheres, o valor corresponde a 100% de consumação, enquanto para os homens o ingresso dá direito a 50% de consumação.

O evento acontece no Liberty Music Hall, localizado na Rua Conde do Pinhal, 2919, no Centro de São Carlos. A classificação etária é 18 anos.

Os organizadores informam ainda que haverá dress code, não sendo permitido o uso de bonés, boinas ou toucas, regatas, camisas de clubes ou torcidas, calças ou shorts de tactel ou moletom, além de sandálias ou chinelos.

Ingressos e informações podem ser obtidos pelo WhatsApp (16) 98170-7575 ou pelo site www.sp2producoes.com.br.

Leia Também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (06) para o seu signo
Entretenimento06h20 - 06 Mar 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (06) para o seu signo

Exposição “Gigantes da Era do Gelo” chega ao Shopping com atrações para toda a família
Entretenimento21h30 - 05 Mar 2026

Exposição “Gigantes da Era do Gelo” chega ao Shopping com atrações para toda a família

1º Encontro de Carros Antigos acontece dia 22 de março no Cidade Aracy
Vem aí20h01 - 05 Mar 2026

1º Encontro de Carros Antigos acontece dia 22 de março no Cidade Aracy

Feira da Barganha movimenta o bairro Bicão neste domingo em São Carlos
Entretenimento10h16 - 05 Mar 2026

Feira da Barganha movimenta o bairro Bicão neste domingo em São Carlos

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05) para o seu signo
Entretenimento05h53 - 05 Mar 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05) para o seu signo

Últimas Notícias