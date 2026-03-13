Shopping SÃ£o Carlos promove 1º "CÃ£o-curso" em celebraÃ§Ã£o ao Dia Nacional dos Animais

CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

No dia 14 de março, data em que é celebrado o Dia Nacional dos Animais, o Shopping São Carlos, administrado pelo Grupo AD, realiza o 1º “Cão-curso”, um desfile pet especial voltado ao público apaixonado por animais. A ação acontece às 16h, na rotatória da Riachuelo, e reúne tutores e seus companheiros de quatro patas em uma competição lúdica e cheia de estilo.

Realizado em parceria com a Cobasi e com O Boticário, o evento terá uma passarela montada especialmente para que os pets desfilem ao lado de seus tutores. O espaço terá carpete vermelho e um cenário preparado para fotos, criando uma experiência divertida para os participantes.

Durante o desfile, os pets participarão de uma competição leve e descontraída, dividida em três categorias: O Mais Fofo, O Mais Divertido e O Mais Fashion. Os animais poderão desfilar fantasiados e acompanhados de seus tutores. Ao final das apresentações, os jurados realizarão a apuração e os primeiros colocados de cada categoria receberão brindes especiais oferecidos pelas lojas parceiras.

A proposta é proporcionar um momento descontraído, fortalecer a conexão entre tutores e pets e atrair o público pet friendly para uma tarde especial no Shopping. “Os pets fazem parte da família de muitas pessoas, e pensamos em um evento leve e divertido para que tutores e seus companheiros possam viver esse momento juntos. O desfile é uma forma de celebrar essa conexão”, afirma Nancy Araujo, coordenadora de marketing do Shopping São Carlos.

Uma data que reforça a conscientização

O Dia Nacional dos Animais foi criado em 2005 por instituições que atuam na defesa da proteção animal. A data tem como objetivo conscientizar a população sobre os cuidados e os direitos dos animais, além de alertar para a importância do combate ao abandono e aos maus-tratos, seja de cães, gatos ou outros pets.

Um Shopping pet friendly

O 1º “Cão-curso” acontece em um ambiente que valoriza o respeito e o bem-estar dos animais. O Shopping São Carlos é um empreendimento pet friendly, com infraestrutura pensada para garantir conforto e segurança aos pets e seus tutores.

Entre os diferenciais do empreendimento está o Espaço Pet, localizado próximo à Praça de Alimentação, que oferece mesas demarcadas para que os tutores possam aproveitar suas refeições na companhia de seus animais. O shopping também conta com pontos de higiene distribuídos pelo mall, além de lojas identificadas como pet friendly, que permitem a entrada dos pets durante as compras.

“Como shopping pet friendly, apoiamos iniciativas que incentivem o cuidado e o respeito aos animais. Nosso espaço está aberto para ações que valorizem a convivência responsável e reforcem o vínculo entre as famílias e seus companheiros”, destaca Fábio Maria, gerente geral do Shopping São Carlos.

Serviço

1º “Cão-curso” – Desfile Pet

Data: 14 de março

Horário: 16h

Local: Rotatória da Riachuelo – Shopping São Carlos

Categorias:

• O Mais Fofo

• O Mais Divertido

• O Mais Fashion

Premiação para os primeiros colocados de cada categoria.

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