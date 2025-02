Semana de Estreias no Cine Araújo de São Carlos traz Filme Indicado ao Oscar, História Real, Animação e Suspense Histórico

A partir de 20 de fevereiro, o Cine Araújo do Shopping Iguatemi traz uma programação imperdível, com histórias intensas e emocionantes para todos os gostos. Entre os lançamentos, destaque para o drama biográfico "Fé para o Impossível", o aclamado "O Brutalista", que recebeu 10 indicações na 97ª edição do Oscar, o vencedor do Globo de Ouro de Melhor Animação, "Flow", a aventura histórica "Kayara - A Princesa Inca" e o suspense dramático "Desafie a Escuridão".



"Fé para o Impossível"



Fé para o Impossível conta a história de Renee Murdoch, uma pastora norte-americana atacada em setembro de 2012 por um morador de rua na Barra da Tijuca. Gravemente ferida com traumatismo craniano, iniciou uma longa recuperação, contando com o apoio da família, que mobilizaram uma corrente de oração global, essencial para sua milagrosa recuperação.



"O Brutalista"



Em O Brutalista, o arquiteto László Toth (Adrien Brody) e sua esposa Erzsébet (Felicity Jones) fogem da Europa pós-guerra em busca de um novo começo nos EUA. Ao cruzarem o caminho do industrial Harrison Van Buren (Guy Pearce), László recebe a proposta de projetar um monumento modernista que pode definir sua carreira e mudar suas vidas. No entanto, o caminho para a realização de seus sonhos é repleto de desafios, levando o casal a enfrentar altos e baixos ao longo de quase três décadas.



"Flow"



Flow se passa em um mundo devastado por uma enchente. Após perder seu lar, o gatinho encontra refúgio em um barco com diversos animais de espécies distintas. Juntos, eles enfrentam perigos e desafios enquanto lutam pela sobrevivência, superando suas diferenças para se manterem unidos.



"Kayara - A Princesa Inca"



Kayara - A Princesa Inca acompanha a história de uma jovem de 16 anos que, disfarçada de homem, entra no grupo de mensageiros Chasquis do Império Inca. Desafiando as normas masculinas, ela compete com outros homens, enfrentando perigos e adversários traiçoeiros, colocando em risco não apenas sua vida, mas também a de sua família e amigos.



"Desafie a Escuridão"



Em Desafie a Escuridão, Nathan Williams (Nicholas Hamilton), atormentado por traumas de infância, vive em um ciclo de autodestruição. Após ser preso, ele recebe ajuda de seu antigo professor, Sr. Deen (Jared Harris), que paga sua fiança e o acolhe. Determinado a resgatar Nathan, o Sr. Deen descobre segredos devastadores e enfrenta uma batalha para salvar o jovem de seu passado e de si mesmo, enquanto questiona até onde está disposto a ir para protegê-lo.



A venda dos ingressos já está disponível no site ou aplicativo da ingresso.com e nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.



*ATENÇÃO: Verifique a classificação indicativa dos filmes. Programação sujeita a alteração sem aviso prévio.

Leia Também