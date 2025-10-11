São Carlos recebe 2º encontro de carros antigos

Encontro de carros antigos - Crédito: Fábio Eduardo @expedicaofotografica

O Shopping Iguatemi São Carlos, que faz parte do portfólio de administração e investimentos do Grupo AD, sedia, no dia 18 de outubro, a 2ª Edição do Encontro de Carros Antigos, em parceria com o grupo “Cultura Fusca”. O evento acontece das 15h às 20h, no estacionamento, e deve reunir cerca de 40 modelos clássicos que marcaram época, em uma programação gratuita aberta a toda a comunidade.

Como aquecimento para o grande encontro, a partir do dia 11 de outubro, dois modelos icônicos estarão em exposição no interior do shopping: um Porsche clássico e um Trans Am, símbolos de potência e estilo que atravessaram décadas. A mostra é uma prévia do que o público poderá encontrar no evento a céu aberto.

Além da exposição dos automóveis, o encontro contará com um espaço especial para colecionadores, com venda de miniaturas e artigos relacionados ao universo dos clássicos, tornando a experiência ainda mais completa.

Segundo o gerente geral do Shopping Iguatemi São Carlos, Fábio Maria, a iniciativa reforça o papel do empreendimento como espaço de lazer e convivência para a comunidade. “Nosso objetivo é proporcionar momentos de encantamento e experiências únicas. O Encontro de Carros Antigos resgata memórias e aproxima diferentes gerações em torno da paixão pelo automobilismo. É um evento para toda a família”, destacou.

Os encontros de carros antigos se tornaram uma tradição, reunindo apaixonados por automobilismo, colecionadores e famílias em torno de veículos que marcaram época. Mais do que um hobby, esses eventos mantêm viva a memória da indústria automotiva e promovem a troca de experiências entre gerações.

Andrey Mascarin, representante do grupo Cultura Fusca, ressalta que o evento também fortalece a divulgação e valorização dos encontros automotivos da região. “O Cultura Fusca nasceu com o propósito de reunir apaixonados por carros antigos e divulgar os encontros que acontecem na região. Veículo antigo é todo aquele fabricado até 1995, incluindo os de placa preta e modelos customizados que preservam o estilo e a história do automobilismo”, explicou.

Serviço

2ª Edição do Encontro de Carros Antigos – Shopping Iguatemi São Carlos

Data: 18 de outubro (sábado)

Horário: das 15h às 20h

Local: Estacionamento do Shopping Iguatemi São Carlos

Entrada gratuita

