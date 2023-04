Santuário da Babilônia realiza encenação da Paixão de Cristo

Encenação da Paixão de Cristo - Crédito: divulgação

Pela segundo ano consecutivo, o Santuário da Aparecidinha da Babilônia estará realizando a encenação da Paixão de Cristo.

Na sexta-feira Santa, após a celebração da Adoração da Cruz, por volta das 17h30, acontecerá esse momento de devoção e espiritualidade.

Todos podem participar de forma gratuita, bem como prestigiar a inauguração da réplica do santo sepulcro, ou seja, do túmulo onde foi colocado o corpo de Jesus.

"Este sonho é antigo e diz respeito a valorizar ainda mais a área total do recinto do Santuário, bem como revitalizar a Via Sacra interna, para que seja um local de vivência da fé e experiência aproximada do que foi o momento e lugares da Paixão de Cristo." disse o Pe. Everton Luchesi.

Após o momento haverá ainda duas procissões, com as mulheres e homens, até a Igreja para encontro de Nossa Senhora das Dores e do Senhor morto.

