Santa Eudóxia realiza a 1ª Festa do Milho neste final de semana

A população do distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos, se prepara para viver dias de celebração, fé e muita gastronomia típica com a realização da 1ª Festa do Milho 2026. Promovido pela Paróquia de Santa Eudóxia, o evento acontece nos dias 06, 07 e 08 de março, reunindo moradores e visitantes da região.
A programação tem início na sexta-feira (06/03), às 18h30, com Santa Missa na Capela São Sebastião, celebrada pelo padre José Antônio. Após a celebração, o público poderá aproveitar as delícias típicas e o show ao vivo no salão da comunidade.
No sábado (07/03), a missa será celebrada às 19h e, em seguida, acontece o tradicional Show de Prêmios, prometendo animar os participantes. Já no domingo (08/03), as celebrações religiosas ocorrem às 10h, enquanto o encerramento da festa contará com shows ao vivo no período da noite.
Gastronomia típica é destaque
O grande protagonista da festa será o milho, ingrediente que inspira uma variedade de pratos preparados pela comunidade no Salão São Sebastião. Entre as opções disponíveis estarão:
-
Bolo de milho
-
Curau
-
Pamonha
-
Sopa de milho com bacon
-
Pastel
-
Cachorro-quente
-
Milho cozido na manteiga
-
Suco de milho refrescante
A proposta é valorizar a culinária tradicional e fortalecer os laços comunitários por meio da partilha e da confraternização.
Evento para toda a família
Além das atrações gastronômicas, os shows ao vivo na sexta-feira e no domingo prometem criar um ambiente festivo e acolhedor, ideal para famílias e turistas da região. A entrada é gratuita.
Serviço
Evento: 1ª Festa do Milho de Santa Eudóxia
Data: 06, 07 e 08 de março de 2026
Local: Capela São Sebastião – Rua Cel. Joaquim Cintra, 510, Distrito de Santa Eudóxia, São Carlos
Realização: Paróquia de Santa Eudóxia
Entrada: Gratuita