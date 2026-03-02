Santa Eudóxia realiza a 1ª Festa do Milho neste final de semana

Festa do Milho - Crédito: divulgação

A população do distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos, se prepara para viver dias de celebração, fé e muita gastronomia típica com a realização da 1ª Festa do Milho 2026. Promovido pela Paróquia de Santa Eudóxia, o evento acontece nos dias 06, 07 e 08 de março, reunindo moradores e visitantes da região.

A programação tem início na sexta-feira (06/03), às 18h30, com Santa Missa na Capela São Sebastião, celebrada pelo padre José Antônio. Após a celebração, o público poderá aproveitar as delícias típicas e o show ao vivo no salão da comunidade.

No sábado (07/03), a missa será celebrada às 19h e, em seguida, acontece o tradicional Show de Prêmios, prometendo animar os participantes. Já no domingo (08/03), as celebrações religiosas ocorrem às 10h, enquanto o encerramento da festa contará com shows ao vivo no período da noite.

Gastronomia típica é destaque

O grande protagonista da festa será o milho, ingrediente que inspira uma variedade de pratos preparados pela comunidade no Salão São Sebastião. Entre as opções disponíveis estarão:

Bolo de milho

Curau

Pamonha

Sopa de milho com bacon

Pastel

Cachorro-quente

Milho cozido na manteiga

Suco de milho refrescante

A proposta é valorizar a culinária tradicional e fortalecer os laços comunitários por meio da partilha e da confraternização.

Evento para toda a família

Além das atrações gastronômicas, os shows ao vivo na sexta-feira e no domingo prometem criar um ambiente festivo e acolhedor, ideal para famílias e turistas da região. A entrada é gratuita.

Serviço

Evento: 1ª Festa do Milho de Santa Eudóxia

Data: 06, 07 e 08 de março de 2026

Local: Capela São Sebastião – Rua Cel. Joaquim Cintra, 510, Distrito de Santa Eudóxia, São Carlos

Realização: Paróquia de Santa Eudóxia

Entrada: Gratuita

