segunda, 02 de março de 2026
Tradição

Santa Eudóxia realiza a 1ª Festa do Milho neste final de semana

02 Mar 2026 - 15h10Por Jessica Carvalho R
Festa do Milho - Crédito: divulgaçãoFesta do Milho - Crédito: divulgação

A população do distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos, se prepara para viver dias de celebração, fé e muita gastronomia típica com a realização da 1ª Festa do Milho 2026. Promovido pela Paróquia de Santa Eudóxia, o evento acontece nos dias 06, 07 e 08 de março, reunindo moradores e visitantes da região.

A programação tem início na sexta-feira (06/03), às 18h30, com Santa Missa na Capela São Sebastião, celebrada pelo padre José Antônio. Após a celebração, o público poderá aproveitar as delícias típicas e o show ao vivo no salão da comunidade.

No sábado (07/03), a missa será celebrada às 19h e, em seguida, acontece o tradicional Show de Prêmios, prometendo animar os participantes. Já no domingo (08/03), as celebrações religiosas ocorrem às 10h, enquanto o encerramento da festa contará com shows ao vivo no período da noite.

Gastronomia típica é destaque

O grande protagonista da festa será o milho, ingrediente que inspira uma variedade de pratos preparados pela comunidade no Salão São Sebastião. Entre as opções disponíveis estarão:

  • Bolo de milho

  • Curau

  • Pamonha

  • Sopa de milho com bacon

  • Pastel

  • Cachorro-quente

  • Milho cozido na manteiga

  • Suco de milho refrescante

A proposta é valorizar a culinária tradicional e fortalecer os laços comunitários por meio da partilha e da confraternização.

Evento para toda a família

Além das atrações gastronômicas, os shows ao vivo na sexta-feira e no domingo prometem criar um ambiente festivo e acolhedor, ideal para famílias e turistas da região. A entrada é gratuita.

Serviço

Evento: 1ª Festa do Milho de Santa Eudóxia
Data: 06, 07 e 08 de março de 2026
Local: Capela São Sebastião – Rua Cel. Joaquim Cintra, 510, Distrito de Santa Eudóxia, São Carlos
Realização: Paróquia de Santa Eudóxia
Entrada: Gratuita

