Salesianos promovem Chá Beneficente com show de prêmios na próxima quarta

O Salesianos ealiza, no dia 22 de outubro, a partir das 14h, um Chá Beneficente com show de prêmios, em um evento aberto à comunidade. A atividade acontecerá na sede da instituição, localizada na Rua Padre Teixeira, nº 3649, bairro Vila Nery.

Com o valor simbólico de R$ 15,00, os participantes poderão concorrer em quatro rodadas com prêmios variados, além de desfrutar de uma tarde agradável com chá, doces e salgados. O evento tem como objetivo arrecadar recursos para ações sociais e projetos educativos desenvolvidos pelos Salesianos em São Carlos.

Os interessados podem obter mais informações pelos telefones (16) 2107-3300 e (16) 99438-0219 (WhatsApp).

