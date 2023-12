Revisão independente do site Subsly: vale a pena usar os serviços?

Quando se fala em promoção de mídia social, a Subsly é definitivamente um dos nomes que aparecem. Essa empresa de marketing, é uma das maiores e, talvez, a maior empresa especializada em crescimento de redes sociais.

Mas no ramo em que a Subsly se encontra, há uma certa controvérsia. Há empresas fraudulentas operando, empresas que não entregam o que foi prometido e deixam muitas pessoas irritadas.

Pensando nisso, criamos este artigo, para nos aprofundarmos na Subsly e decifrar como ela funciona, o quão bom são os seus serviços e se ela realmente é confiável ou não.

O que é a Subsly?

A Subsly é uma empresa de marketing digital focada em redes sociais. Ao que tudo indica, ela está mais focada no mercado de falantes de português, em especial, o público brasileiro.

O que elas fazem na prática é vender métricas para os clientes. Com métricas queremos dizer comentários, curtidas, seguidores, visualizações e coisas do tipo.

Há muitas empresas no ramo com uma proposta parecida, mas a Subsly se destaca por oferecer uma quantidade enorme de serviços em várias redes sociais. Muitas concorrentes trabalham apenas com as principais plataformas, como Instagram, Facebook e etc.

Na Subsly você encontra muito mais que isso. Através dessa empresa é possível comprar métricas para plataformas secundárias/não muito populares, como o Discord, Kwai e SoundCloud.

A Subsly funciona através de um site online que mais parece uma loja virtual. Você acessa o site, procura pelo produto através dos menus e realiza a compra. Mas o produto aqui são seguidores, comentários, curtidas e etc.

Redes sociais e serviços na Subsly

O diferencial da Subsly é a quantidade enorme de serviços oferecidos e as redes sociais disponíveis. Você pode encontrar muitas plataformas que não são tão populares, ao menos não como o Instagram ou Facebook.

Estamos falando de plataformas como Pinterest, Kwai, Discord e muitas outras. No geral, os serviços vendidos envolvem curtidas, comentários, seguidores, visualizações e compartilhamentos.

Mas o detalhe legal é que a Subsly oferece um serviço de qualidade, não é só sobre a quantidade. Há muitas métricas que precisam de mais do que quantidade para fazerem sentido para as pessoas.

Por exemplo, pense nos seguidores do Instagram. Ter muitos seguidores nessa plataforma é importante, mas não seria tão legal assim se muitos desses seguidores fossem contas fantasmas.

Uma conta fantasma é aquela conta sem fotos, sem seguidores e que só faz seguir outras pessoas, ou algo bem perto disso. Isso seria horrível, não passa credibilidade e iria indicar para outras pessoas que a conta com esses seguidores está pagando por eles.

A Subsly é diferente. Ela consegue entregar seguidores reais para seus clientes. Com seguidores reais queremos dizer contas de pessoas de verdade. Há fotos, essas pessoas têm seus próprios seguidores e etc.

Esse tipo de seguidor passa muito mais credibilidade para quem quer que os compre. Sendo assim, no que diz respeito aos serviços prestados e as redes sociais que estão disponíveis, a Subsly é excelente.

Ela trabalha com muitas plataformas e para cada uma delas há muitos serviços de qualidade disponíveis. Isso é bom porque você pode fazer tudo em um lugar só. Se você quer crescer a sua presença online, você vai precisar mais do que apenas alguns seguidores no Instagram.

Você vai precisar de seguidores, curtidas, comentários, visualizações e tudo isso distribuído entre várias redes sociais. Poucas empresas conseguem lidar com tanta coisa sozinha. Mas a Subsly é uma exceção. Essa empresa provavelmente tem tudo o que a maioria das pessoas precisa para crescer na internet.

Quais são os recursos da Subsly?

A Subsly conta com alguns recursos que a tornam bastante interessantes. Confira a seguir.

Site dedicado ao público brasileiro

Na verdade, existem muitos serviços de promoção paga que não funcionam com os usuários brasileiros. Você pode encontrar empresas legais com uma reputação excelente prestando esse tipo de serviço, mas o website deles está mtotalmente em inglês.

Mas isso nem é o pior. O problema mesmo é que essas empresas cobram em dólar, ou até em euro. Dessa forma, um cliente brasileiro terá que lidar com a conversão do real para dólar, que pode custar bastante, e vai ter que lidar com métodos de pagamento que não são muito convenientes para os brasileiros. Por exemplo, você pode esquecer o boleto bancários com esses sites.

Isso definitivamente é um problema para muita gente, mas você pode evitar tudo isso com a ajuda da Subsly. Toda a operação deles é pensada no mercado brasileiro. Isto quer dizer que você pode contar com um website em português, métodos de pagamento convenientes para os brasileiros, e etc.

Blog

No site da Subsly você encontra um blog repleto de artigos sobre mídias sociais. Você vai encontrar dicas para crescer nas redes sociais, melhorar a qualidade das fotos no Instagram, como aumentar o número de visualizações no YouTube e etc.

O blog inteiro é mantido por profissionais e as informações são sustentadas por dados reais. Em outras palavras, o blog dessa empresa conta com conteúdo de altíssima qualidade.

PCI DSS

Existe um padrão de segurança que é usado para lidar com os cartões de crédito com as principais bandeiras no mundo. Muita gente não sabe que isso existe ou como funciona. Para sermos francos, não vamos entrar em detalhes técnicos aqui.

Vamos dizer apenas que são regras e práticas que aumentam a segurança dos usuários e reduz drasticamente o risco de fraude e outros crimes envolvendo o cartão de crédito dos clientes.

A Subsly trabalha com vários métodos de pagamento, como o Boleto Bancário, e mesmo assim ela faz um esforço para dar o máximo de segurança possível para seus clientes que optam pelo cartão de crédito. Este é um sinal claro de que estamos lidando com uma empresa séria.

SSL Secure Connection

Acompanhando o tópico anterior, o SSL Secure Connection é um padrão de tecnologia usado para garantir a segurança dos dados compartilhados entre usuário e website. Isto é, todos os dados que você passa para o website são criptografados e outras pessoas não podem roubá-los.

Não vamos entrar em mais detalhes técnicos sobre rede de computadores, mas basta você saber que essa tecnologia é usada para aumentar a sua segurança e impedir que hackers roubem suas informações.

Seção de FAQ enorme

“FAQ” é uma sigla em inglês que quer dizer perguntas frequentes. Isto é, uma seção de FAQ é onde as dúvidas mais comuns dos usuários já estão respondidas. Dessa forma, você pode tirar sua dúvida sem ter que entrar em contato com o atendimento ao cliente.

Algumas pessoas podem pensar que isso não é importante, mas a verdade é que muitos sites não contam com este recurso.

Entrega rápida

A entrega das métricas, sejam curtidas, seguidores ou outra coisa, levam apenas algumas horas na maioria das vezes. O tempo exato pode variar a depender da quantidade que você está comprando. Quanto mais você compra, mais tempo será necessário para entregar tudo.

Isso é uma característica comum em sites que prestam esse tipo de serviço. Eles não entregam tudo de uma vez porque não querem ser confundidos com spam nem nada do tipo. Por conta disso, a entrega é feita aos poucos.

Perfis de qualidade

Já mencionamos isso antes. As melhores métricas são criadas por perfis reais. Isto é, contas verdadeiras, com fotos, seguidores e etc. Muitas empresas do ramo vão usar contas fantasmas. Perfis sem fotos e sem seguidores.

A Subsly oferece a possibilidade para você comprar seguidores reais e de qualidade.

Métodos de pagamento acessíveis

A Subsly aceita métodos de pagamento bastante convenientes para o público brasileiro. Estamos falando do Boleto Bancário, PayPal, PagSeguro e muitos outros. Outras empresas, especialmente aquelas com o site disponível em inglês apenas, aceitam apenas o cartão de crédito. Isso pode ser um problema para algumas pessoas.

Recursos que são exclusivos da Subsly

Há alguns recursos na Subsly que são bem difíceis de serem achados em outros lugares. Confira a seguir.

Garantia de devolução e reposição

Após comprar na Subsly, seu dinheiro está protegido por duas garantias. A primeira, e a mais comum, é a garantia de devolução. Isto é, se algo deu errado no pedido e você não recebeu o que comprou, seu dinheiro é devolvido.

A garantia de reposição é um pouco diferente. Digamos que você compre 1000 seguidores e apenas 700 apareçam no seu perfil. Neste cenário, a garantia de reposição vai entregar o restante dos seguidores.

Este recurso não é uma invenção da Subsly e provavelmente outros sites oferecem algo parecido. Mas é bem difícil encontrar algo tão transparente quanto o que a Subsly oferece.

Suporte real em português

Muitos sites online colocam robôs para darem suporte. Isso pode ser bastante frustrante. Se o seu problema não estiver no banco de dados do robô, você vai ficar sem ajuda. Na Subsly você tem um pessoal treinado capaz de resolver qualquer problema que você tenha com a empresa.

Sistema simples de pedidos

Comprar na Subsly leva menos de 1 minuto. É claro, a depender do método de pagamento que você escolheu, pode levar mais tempo para processar o pagamento. Mas, dentro da Subsly pelo menos, o processo é bastante rápido e direto ao ponto.

Serviços voltados para o Brasil e para o mundo

Alguns serviços são feitos sob medida para o mercado brasileiro. Outros servem para clientes de qualquer parte do mundo. Para algumas pessoas, faz mais sentido contratar serviços específicos.

Por exemplo, a compra de seguidores. Ter seguidores brasileiros faz muito mais sentido para um brasileiro do que ter um monte de seguidores árabes, por exemplo. Comprar seguidores do seu país torna a coisa toda mais natural e orgânica. Com a Subsly, isso é possível.

O sistema de preços na Subsly

A Subsly organiza seus serviços através de pacotes. A grande diferença entre os pacotes está na quantidade. Por exemplo, há pacotes com 1000 seguidores, 5000 seguidores e assim por diante.

Quanto mais seguidores, maior o preço e mais tempo leva para que a entrega seja concluída. Mas, no geral, essa empresa tem preços bem acessíveis. Vamos pegar como exemplo os seguidores do Instagram.

Neste caso, o pacote mais barato é o de 50 seguidores e custa R$ 12.99. O pacote mais caro é o de 50 mil seguidores e custa R$ 2799,89. É claro, entre esses dois pacotes há vários outros disponíveis por preços variados.

Prós e Contras de usar a Subsly

Prós de comprar com a Subsly:

Várias redes sociais disponíveis. Das plataformas mais populares como Instagram até a mais desconhecidas como o Discord.

Vários serviços disponíveis para cada rede social. Você pode comprar curtidas, comentários, visualizações e muito mais.

Seguidores de qualidade. Estamos falando de contas reais, contas com fotos, seguidores, publicações e etc.

Entrega rápida. Em alguns casos, leva apenas alguns minutos para a entrega completa ser feita.

Garantia de devolução e reposição. Você pode receber todo o seu dinheiro de volta caso alguma coisa dê errado e você também pode receber os itens que não foram entregues devidamente.

Atendimento ao cliente especializado. Nada de mensagens escritas por robôs. Aqui você vai ter respostas escritas por funcionários reais que entendem português.

Contras de comprar com a Subsly:

É possível que um produto comprado não seja entregue devidamente, mesmo com a garantia de devolução e reposição, isto ainda assim é um inconveniente.

Seção de FAQ sobre a Subsly

Aqui você encontra as respostas para as perguntas frequentes sobre A Subsly.

A Subsly é confiável ou é uma fraude?

A Subsly de fato é uma empresa que opera dentro da lei e de forma ética. Note que, assim como acontece com qualquer outra empresa que opera legalmente, problemas podem acontecer.

Entregas podem atrasar, devoluções podem demorar para serem feitas, clientes insatisfeitos podem aparecer. Mas nem mesmo empresas como a Apple e Netflix conseguiram agradar todo mundo.

Quanto tempo leva para a Subsly entregar o meu pedido?

Isso depende da quantidade que você está comprando. Os pacotes menores, como o de 50 seguidores por exemplo, exigem apenas alguns minutos para serem completamente entregues. Por outro lado, pacotes maiores levam dias para serem enviados.

Como é o processo de pedido na Subsly?

Você escolhe o pacote que vai comprar, informa o seu e-mail e a conta que vai receber o pedido e então basta processar o pagamento. Depois disso o pedido é entregue e você pode entrar em contato com o suporte em caso de problemas. A Subsly aceita Boleto, PayPal e alguns outros métodos de pagamento.

O que devo procurar em um serviço de crescimento para Instagram?

Preço acessível, velocidade, garantia de que o pedido vai ser entregue e coisas básicas como essa serão o bastante para uma experiência satisfatória. A Subsly oferece tudo isso.

Conclusão: Por que a Subsly é um dos melhores serviços

Essa empresa é enorme. Você pode encontrar tudo o que precisa para qualquer rede social em um lugar só. E tudo o que eles oferecem tem um nível de qualidade incrível. Além disso, o seu dinheiro está protegido pela garantia de reposição e de reembolso.

Levando tudo isso em conta, podemos dizer que a Subsly é a melhor empresa do ramo.

