Resumo das novelas

ELAS POR ELAS

Mário fica arrasado com a revelação de Roberto. Maninha ouve Sérgio discutindo com Míriam e conta para Giovanni. Lara afirma a Renée que ela tem chances de ganhar o processo contra Márcia pela guarda de Vic.

Márcia é informada sobre a abertura do processo, mas disfarça na frente de Vic. Carol e Ulisses se desentendem, e Marcos provoca o pesquisador. Jonas percebe que Danilo não tem experiência profissional. Mário confronta Taís, que pede ao irmão para contar sozinha a verdade para Lara. Cris chantageia Helena. Taís revela a Lara que foi a última amante de Átila.

FUZUÊ

Preciosa destrata Julião. César estranha quando Rui diz que conhece Preciosa. Luna volta a coordenar a ONG. Preciosa se assusta quando Heitor a questiona sobre Julião. Luna convida Julião para trabalhar na coleção que fará para a Fuzuê. Cata Ouro desconfia de Julião. Maria se oferece para ajudar Merreca, mas exige uma condição. Rui faz um acordo com Preciosa. Mercedes se recorda de Lampião e Emília e Bebel comemoram. Nero encontra Rui conversando com César na Conde de Montebello.

TERRA E PAIXÃO

Caio fica horrorizado com a revelação de Petra, que relata ainda todos os crimes da mãe. A médica avisa a Marino que, mesmo estando em coma, Lucinda será transferida para um quarto. Marino desconfia de que Irene tenha plantado a arma na casa de Gentil. Antônio fica em choque ao saber dos crimes de Irene contados por Caio e Petra.

Antônio expulsa Irene e diz que não quer mais vê-la. Marino manda fazer um retrato falado do matador. Caio e Petra denunciam os crimes cometidos por Irene para a polícia. Luigi escuta Natercinho dizer a Anely que sente que a esposa gosta do italiano. Graça se depara com Irene abraçada a Danielzinho.

