Resumo das novelas

ELAS POR ELAS

Carlinhos passa mal com a fumaça e alerta Ísis, que corre para o abrigo com Giovanni, Adriana, Jonas e Marlene. Ísis e Giovanni tentam resgatar Carlinhos, mas acabam presos no incêndio. Sérgio questiona se Helena é a responsável pelo ocorrido. Carlinhos, Ísis, Giovanni e os cães são atendidos.

Cris e Adriana desconfiam de Helena. Lara se oferece para ajudar Ísis e Adriana. Mário encontra uma prova de que o incêndio foi criminoso, e Sérgio reconhece o canivete de Fagundes. Carol apoia Carlinhos. Sérgio confronta Helena e Fagundes. Ísis exige que Giovanni escolha entre ela ou Helena.

FUZUÊ

Merreca questiona Preciosa sobre o pagamento a Sabrina. Jefinho sugere que Selena seja gentil com Luna. Sabrina confirma a Merreca que foi Pascoal quem a contratou. Pascoal tenta fazer um acordo com César. Lampião se aconselha com Maria. Miguel suspeita de que Pascoal seja o culpado pelo atentado contra César.

Maria se oferece para ser sócia do Beco do Gambá. Jefinho ajuda Selena a escrever uma música para Luna. Julião mostra para César a foto que tirou da Certidão do Inventário da Dama de Ouro. Maria Navalha decide abrir um salão de beleza para Soraya. Sabrina confessa, na frente de Luna, Miguel, Bebel e César, que foram Preciosa e Pascoal que a procuraram para usar sua cooperativa.

TERRA E PAIXÃO

Marino dá um tempo para Ramiro pensar se aceita o acordo. Anely pede ajuda a Luigi. Silva confirma que a arma que estava com Gentil é a mesma usada contra Agatha. Silva avisa a Marino que eles terão que prender Gentil. Silva dá voz de prisão a Gentil.

Jonatas confessa a Graça que acha que Gentil pode ter matado Agatha. Caio estranha a reação de Petra ao contar à irmã que Gentil foi preso. Marino manda Silva investigar o veículo do matador. Ramiro aceita o acordo ofertado por Marino. Petra declara a Irene que viu a mãe matar Agatha.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

