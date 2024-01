Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 1

GLOBO

ELAS POR ELAS

Danilo confirma o álibi de Helena diante de Giovanni, que pede desculpas à mãe. Sérgio permite que Helena contrate Danilo. Todas se preparam para as festas de Réveillon. Érica alerta Yeda sobre Edu. Taís confirma para Mário que Lara está apaixonada por ele. Fagundes se junta a Míriam e a Danilo no golpe contra a Helàne. Márcia impede que Renée e Vic se falem. Natália convida Ulisses para a festa de Réveillon em sua casa, e Carol se surpreende. Sérgio aparece na casa de Adriana, que se irrita. Natália beija Ulisses. Mário e Lara se aproximam. Roberto envia uma mensagem para Taís.

FUZUÊ

César tranquiliza Preciosa, após ser flagrado com Maria Navalha. Bebel parabeniza Luna pela confirmação do parentesco com a Dama de Ouro. Selena tenta descobrir quem é o investidor misterioso de Jefinho. César se vangloria para Julião do golpe que dará em Maria Navalha. Miguel teme que César esteja enganando Luna e Maria Navalha. Francisco e Soraya se reconciliam. Luna e Miguel passam o dia em um hotel sofisticado. Selena e Jefinho se encontram. Merreca decide deixar a vida de crime. Maria Navalha se incomoda ao receber um cartão de César. Luna e Miguel festejam o Ano Novo juntos. Chega o dia do lançamento da coleção de biojoias, e Luna fica intrigada com o comportamento de Preciosa.

TERRA E PAIXÃO

Antônio pede ajuda aos peões de outras fazendas para interceptar Ramiro. Ramiro avisa a Kelvin que deixará Aline e a freira na porta da delegacia. Caio passa a virada de ano na aldeia de Jurecê. Ramiro enfrenta Antônio de arma em punho, mas acaba fraquejando. Antônio exige que os peões levem Aline e Teresinha de volta para o cativeiro, e os ordena a darem um trato em Ramiro. Natercinho pede Anely em casamento. Ramiro apanha dos peões de Antônio. Kelvin pede ajuda à polícia para encontrar Ramiro. Kelvin resgata Ramiro, e implora para que ele resista.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também