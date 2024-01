Resumo das novelas

SÁBADO, 30

GLOBO

ELAS POR ELAS

Sérgio vai até um laboratório para fazer o exame de DNA de Ísis. Natália afirma a Pedro que não perdoará o irmão, caso suas atitudes afastem Marcos. Carol visita Marcos, e Natália alerta a amiga para o fato de o sobrinho não ser Bruno. Jonas invade a casa de Sérgio e confronta Helena. Ísis aconselha Yeda a dar uma chance para Edu. Raquel e Evilásio revelam a Mário que Lara é apaixonada por ele. Érica garante a Edu que não deixará Yeda ser feita de boba. Helena pensa em contratar Danilo. Giovanni confronta Helena sobre a tentativa de atropelamento de Adriana.

FUZUÊ

César se anima quando Luna o chama de pai. Preciosa confessa a Pascoal que não quer que Luna se aproxime de seu pai. Apolônia se decepciona com Otávio Augusto e Rejane. Francisco pensa em instalar câmeras de segurança para flagrar a fraude de Lili Paneleira. Maria afirma a Luna que desconfia do interesse de César em ajudá-las. Barreto questiona Miguel sobre Cecília. Bianca filma Jefinho e Selena cantando juntos. Lili Paneleira é desmascarada e desclassificada do concurso. Rejane anuncia a nova Rainha da Fuzuê. Sai a confirmação do exame de DNA de Maria Navalha e a Dama de Ouro. Preciosa flagra César e Maria juntos.

TERRA E PAIXÃO

Lucinda visita Jussara. Antônio evita falar da morte de Agatha com Angelina. Caio denuncia Antônio e Ramiro pela morte de Samuel e pelo atentado contra Aline. Silva pega Frazão no aeroporto a tempo de o advogado não embarcar. Frazão conta a Marino que Agatha iria fazer uma denúncia contra Irene. Irene queima os vestidos de Agatha que estavam com Angelina. Ramiro avisa a Kelvin que trará Aline de volta. Ramiro dá bebida aos peões para fazê-los dormir. Um dos peões acorda e avisa a Antônio que Ramiro tirou Aline e a freira da tapera.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

