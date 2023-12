Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 27

ELAS POR ELAS

Marcos é atendido no hospital, e Natália e Carol vão ao seu encontro. Sérgio não gosta do envolvimento de Helena com Danilo. Vic volta para casa com Márcia. Renée pede que Polvilho a leve até Wagner. Giovanni e Ísis vão acampar, e o jovem tem uma crise de ansiedade. Jairinho se aproxima de Marcos, que tenta disfarçar a amizade deles na frente de Natália. Lara confessa a Yeda e Cris sua paixão por Mário. Sérgio procura Adriana.

FUZUÊ

Preciosa tenta convencer Pascoal de sua história. Maria pensa em César. Gláucia incentiva Caíto a não desistir do Rainha da Fuzuê. Luna decide investir na carreira de Jefinho e fala com Tonico. Pascoal ameaça Luna, e Miguel e Julião a defendem. César registra a informação de que Luna pertence à linhagem da Dama de Ouro. Caíto decide desistir do Rainha da Fuzuê. Cecília entrega a Barreto uma pasta com provas contra César. César invade a casa de Pascoal e o repreende por atacar Luna.

TERRA E PAIXÃO

Berenice aceita a proposta de Antônio. Gentil diz a Marino que foi à casa de Antônio cobrar o dinheiro que havia dado a Agatha. Berenice se esconde dentro do armário de Luana e descobre que Aline está em um convento. Graça deixa escapar para Irene que Gentil esteve na fazenda no dia do assassinato de Agatha. Berenice conta a Antônio onde Aline está escondida. Luigi e Natercinho disputam Anely. Antônio e Ramiro observam Aline.

