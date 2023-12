Resumo das novelas

SIGA O SCA NO

SEXTA-FEIRA, 22

GLOBO

ELAS POR ELAS

Lara insiste em se afastar de Mário. Danilo seduz Helena. Taís distrai Márcia para que Renée encontre Vic. Cris comenta com Giovanni que se interessou por Marcos. Vic implora para que Renée a leve embora da casa de Márcia. Roberto aconselha Mário a dar um tempo para Lara. Taís consegue rastrear o telefone de Átila. Adriana conta a Carol que Sérgio é o pai de Ísis. Edu e Yeda se encontram. Cris e Ísis se desentendem.

FUZUÊ

Preciosa fica animada com a informação sobre as joias. Rejane cuida de Maria. Merreca manda Maçarico e seus capangas enfeitarem a rua. Heitor contrata Jefinho para cantar na festa de Natal. César manda Preciosa ser amiga de Luna. Miguel decide confrontar César sobre sua falsa identidade. Julião vai com Maria até a Fuzuê.

Selena decide ajudar Jefinho com os shows das festas de Natal. César conta para Miguel que esteve em um garimpo ilegal. Heitor e Merreca descobrem que estão contra Pascoal. Julião recebe um presente de Maria. Preciosa sugere um acordo de paz para Luna. Jefinho e Selena cantam juntos, mas cada um em um palco. Pascoal aponta sua arma para Merreca.

TERRA E PAIXÃO

Dirceu confessa o que fez contra Petra na infância e ela reage enfrentando o tio. Dirceu é preso e se depara com Antônio na delegacia. Irene acolhe Petra e se sente culpada por não ter percebido o mal que o irmão fez à filha na infância. Caio demonstra orgulho de Petra. Irene afirma que irá tirar a vida de Dirceu. Flor discute com Ademir.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também