Resumo das novelas

SÁBADO, 23

GLOBO

ELAS POR ELAS

Marcos e Giovanni apartam a briga entre Ísis e Cris. Adriana afirma a Carol que não revelará sobre a paternidade de Ísis. Mário se declara para Érica. Natália questiona Carol sobre a possibilidade de Pedro ter assassinado Bruno. Cris sela um novo acordo com Helena. Todos se preparam para suas comemorações de Natal. Vic tranca Márcia dentro de casa e sai. Renée sofre ao passar o Natal longe de Vic. Márcia se desespera ao constatar que Vic não está com Renée.

FUZUÊ

Pascoal se irrita por não conseguir manter a mira em Merreca. Jefinho e Selena são ovacionados. Gláucia é atingida por uma bala perdida. Preciosa convida Luna para jantar. Miguel comenta com Cláudio sobre sua conversa com César. Merreca e Soraya se encontram. Pascoal invade a Conde de Montebello, e Preciosa o manipula. César orienta Preciosa a seguir com seu plano durante o jantar com a irmã.

Miguel se interessa quando Julião fala que veio do Pará e comenta com Luna. Selena e Jefinho se encontram. Soraya comenta com Bartô e Caíto que esteve com Merreca. Luna chega para o jantar com Preciosa. César se encontra com um empresário para retomar o negócio de contrabando de pedras preciosas. Merreca vai à casa de Pascoal.

TERRA E PAIXÃO

Antônio pede perdão a Petra e declara seu amor pela filha. Petra enfrenta Dirceu na cadeia. Menah pede Mara em casamento. Jurecê abençoa Petra. Petra descobre que Vinícius está vivo. Caio avisa a Petra que sua intenção é colocar Antônio na cadeia. Rodrigo defende Luana dos capangas de Antônio. Kelvin critica as atitudes de Ramiro. Anely discute com Luigi e deixa o italiano arrasado ao expulsá-lo da casa de Lucinda. Rodrigo aconselha Caio a não visitar Aline na noite de Natal. Kelvin aceita ajudar Caio para enganar os capangas de Antônio.

