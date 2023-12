Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 20

GLOBO

ELAS POR ELAS

Lara se decepciona com Mário e decide dispensar os serviços do dele. Marcos manipula Natália, e Pedro se preocupa com a irmã. Érica incentiva Renée a viver a própria vida. Tony confessa para Aramis que gosta de Cris, mas não confia na moça. Marcos questiona Carol sobre Bruno. Taís conforta Lara, que sofre pela paixão não correspondida por Mário. Natália revela a Ulisses que Carol está envolvida com Marcos. Ísis apresenta Sérgio para Adriana, que o reconhece.

FUZUÊ

Preciosa consegue enganar Pascoal. Nero encontra César na Fuzuê. Pascoal tenta seduzir Vânia. Miguel observa a reação de César ao falar com Luna. Julião ouve a conversa de Cecília com Barreto sobre César. Miguel encontra a carteira de identidade falsa de César e mostra para Luna.

Francisco discute com Soraya por causa de Merreca. Soraya, Bartô e Caíto tentam alugar os quartos na casa de Gláucia. César pede para Julião arrumar um encontro com Maria Navalha. Bebel deixa Preciosa voltar para casa. Miguel avisa a Nero que o tesouro foi liberado pela polícia. Maria e César se encontram.

TERRA E PAIXÃO

Caio e Aline conseguem despistar os capangas de Antônio. Dirceu assusta Petra ao entrar no quarto da sobrinha. Antônio ameaça demitir Ramiro se o capanga não descobrir o paradeiro de Aline. Dirceu tenta convencer Irene e Antônio de que Petra não está bem. Marino decide investigar Dirceu. Lucinda assume o cargo de presidente da cooperativa. Caio deixa Aline no convento. Irene fica atônita ao concluir, em conversa com Marta, que Petra mudou após a chegada de Dirceu. Marino combina com Petra, Anely, Graça, Flor e Luigi como irão montar a armadilha para atrair Dirceu, usando a filha de Antônio como isca.

