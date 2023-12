Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 19

ELAS POR ELAS

Natália pede que Carol se afaste de Marcos. Tony e Cris discutem novamente. Lara lamenta não conseguir se declarar para Mário. Adriana e Helena apoiam Renée, que sofre por sua situação com Vic. Edu e Mário se desentendem por causa de Érica. Taís e Pedro curtem a lua de mel. Sérgio desconfia de Danilo e pede a Fagundes que o investigue. Míriam sente ciúmes de Helena com Danilo. Adriana conta para Ísis sobre seu pai. Lara tenta conversar com Mário, que acaba declarando seu amor por Érica.

FUZUÊ

César repreende Preciosa, que fica entristecida. Luna e Bebel chegam à joalheria. Merreca encontra o carro de Francisco. Preciosa inventa uma situação para tirar a atenção dos repórteres de Luna e das biojoias. César decide fazer de Miguel um aliado, e Julião se incomoda. Cecília demonstra para Julião sua raiva contra César.

César se surpreende ao saber que Preciosa colocou Pascoal como sócio da joalheria. Maria Navalha teme que Luna sofra por causa de César. Selena convence Jefinho a dividir a autoria de sua música com ela. Alícia entrevista Luna em seu podcast. César pede para conversar com Miguel. Pascoal deixa a cadeia e surpreende Preciosa na Conde de Montebello.

TERRA E PAIXÃO

Petra evita ficar ao lado de Dirceu no casamento de Lucinda. Andrade segue o conselho de Gladys e decide ir ao casamento da ex-mulher. Kelvin e Ramiro chegam juntos ao casamento de Lucinda e Marino. Vinícius diz a Jurecê que admira o povo do indígena. Antônio comenta com Irene que pretende afastar os filhos de Aline da mãe após o nascimento. Anely e Flor concordam em se unir a Petra, Graça e Luigi para desmascarar Dirceu. Caio percebe que ele e Aline estão sendo seguidos pelos capangas de Antônio.

