Resumo das novelas

SÁBADO, 16

GLOBO

ELAS POR ELAS

Renée é presa, e Márcia obriga Vic a ficar com ela. Míriam sonda Helena sobre o jantar com Danilo. Pedro convida Jonas para trabalhar com ele na administração da fazenda. Marcos manda uma mensagem sedutora para Carol. Tony convoca Lara para ajudar Renée. Érica conforta Tony.

Vic afirma que jamais gostará de Márcia. Lara garante a Renée que provará para a Justiça que ela é mãe de Vic e Tony. Giovanni ajuda Ísis em um resgate de animais. Lara consegue libertar Renée, mas Vic permanece com Márcia. Há uma passagem de tempo. Chega o dia do casamento de Taís e Pedro.

FUZUÊ

Bebel se compadece com a história de César. Bebel reclama de Preciosa para César. Heitor se preocupa com o estado de Preciosa. César implora para ficar na casa de Bebel. Julião conta para César a conversa de Luna e Maria sobre ele. Selena surpreende Jefinho e Lampião. Nero pede para Maria proteger Luna de um encontro com César. Preciosa tenta tirar Luna da joalheria.

Barreto procura César. Luna confessa a Miguel que teme se encontrar com César. Otávio Augusto se muda para a casa de Rejane. Heitor se preocupa com a manipulação de César sobre Preciosa. Luna decide falar com César.

TERRA E PAIXÃO

Dirceu se preocupa com a reação de Petra. Aline decide sair de Nova Primavera para se proteger de Antônio. Gladys e Tadeu assinam o divórcio. Petra diz a Luigi que foi Dirceu quem abusou dela na infância. Petra confronta Dirceu. Gladys manda Tadeu sair de casa.

Antônio pede ao capanga que descubra o esconderijo de Aline. Natercinho pede a Tadeu para contracenar com Anely no filme, em troca da permissão para as filmagens nas terras de seu pai. Petra fica com medo quando Dirceu entra em seu carro pedindo uma carona.

