Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 23

GLOBO

ELAS POR ELAS

Jonas se revolta contra a armação de Helena e Roberto. Vic vai à casa de Márcia/Susana, que sonda sobre a vida dos filhos. Natália se incomoda com a mudança de Taís e o bebê para sua casa. Taís confessa a Raquel que era amante de Átila. Helena tenta colocar Giovanni contra Jonas. Mário visita Érica e conforta Edu. Natália fotografa um casal de namorados, e não percebe quando sua bolsa é furtada. Márcia afirma a Eugênia que se revelará a Vic e Tony. Aramis pede que Yeda respeite sua decisão. Cris e Tony ficam juntos.

FUZUÊ

Preciosa deixa o hospital com a família, e Pascoal fica furioso. Miguel sugere que Luna faça um exame de DNA com Preciosa. Maria Navalha se emociona por ter encontrado o registro de sua bisavó. Preciosa procura Pascoal. Luna recebe a intimação para a audiência de autoria das joias. Bebel informa a Preciosa que ela será processada pelo roubo das joias de Luna. Preciosa se recusa a fazer um exame de DNA. Merreca pede ajuda para Maria Navalha, e Soraya se compadece. Pascoal convence Preciosa a forjar o material para o exame de DNA. Bianca termina a gravação do clipe de Luna e Jefinho. Chega o dia da audiência de Luna contra Preciosa. Preciosa surpreende Luna ao chegar ao fórum.

TERRA E PAIXÃO

Graça diz a Tadeu que ele deve ir à polícia. Jurecê avisa a Caio que Agatha tem o poder da destruição. Vinícius revela a Iraê que ela lhe traz alegria. Irene estranha a reação de Graça, que não a deixa passear com Danielzinho. Anely fica sabendo por Nina que Tadeu está produzindo um filme da Rainha Delícia. Aline consegue o alvará de soltura. Anely briga com Berenice depois de acusá-la de roubar sua personagem. Jussara, Caio e João comemoram com Aline o retorno da professora para casa.

