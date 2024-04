Belo e Pixote se apresentam em São Carlos; veja quando

Belo e Pixote em São Carlos - Crédito: reprodução

Prepare-se para uma noite inesquecível de muito pagode raiz com dois dos maiores nomes do gênero: Belo e Pixote se unem em um show memorável no dia 8 de julho (véspera de feriado), às 21h, no Oasis Eventos em São Carlos.

O evento, que promete ser um grande sucesso, é organizado pela Via Brasil Produtora e os ingressos do primeiro lote já estão à venda na plataforma Oasis Tickets. Os preços variam entre R$ 60 (pista) e R$ 100 (vip), R$ 5 mil (camarote) e R$ 1 mil (bistrô).

Belo:

O cantor paulista Belo, que iniciou sua carreira solo em 2000, coleciona hits como "Perfume", "Desafio", "Mel", "Farol das Estrelas", "Reiventar" e "Pra Ver o Sol Brilhar". Com mais de 4,5 milhões de ouvintes no Spotify, 840 milhões de visualizações e 1,5 milhão de inscritos no Youtube, Belo promete um show eletrizante e cheio de emoção.

Pixote:

O grupo Pixote, também nascido em São Paulo na década de 90, completa 30 anos de carreira em 2024 e é um dos grandes nomes do pagode nacional. Com sucessos como "Saudade Arregaça", "Nem de Graça", "Insegurança" e "Brilho de Cristal", o grupo liderado por Dodô vai colocar todo mundo para dançar ao som de seu pagode contagiante.

Leia Também